Mar Contreras es una de las participantes que forma parte de la tercera temporada de “La casa de los famosos México”. Ella llega dispuesta a dejarlo todo en la convivencia, por lo que no se quedará callada cuando observe algo que no le gusta. ¿Sabes quién es? No te preocupes que a continuación, te lo cuento.

“No tengo pelos en la lengua. Como buena mujer del norte, soy muy directa”, advirtió la habitante del show.

Mar Contreras ha dicho que es una personas de carácter fuerte y dice las cosas tal y como son (Foto: ViX)

1. DATOS PERSONALES DE MAR CONTRERAS

Nombre completo: Maricela Contreras Leyva

Maricela Contreras Leyva Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa, México

Culiacán, Sinaloa, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 8 de febrero

8 de febrero Año de nacimiento: 1981

1981 Instagram: @marcontrerasof

@marcontrerasof Facebook: @mar.contreras1

La participación de Mar Contreras en "La casa de los famosos México", de seguro dará de qué hablar (Foto: ViX)

2. ¿QUIÉN ES MAR CONTRERAS?

Mar Contreras es una cantante y actriz mexicana que se hizo conocida tras su participación en el reality de canto “Operación Triunfo”.

"Hoy puede ser , que todo empiece a cambiar", escribió en junio de 2025 (Foto: Mar Contreras / Instagram)

3. ESTUDIÓ MEDICINA

Aunque su pasión era el canto, ella estudió medicina, algo que confirmó a grandes rasgos antes de entrar a “La casa de los famosos México 3”.

"A empezar la semana… que sea una nueva oportunidad para lograr lo que deseamos", escribió en marzo de 2025 (Foto: Mar Contreras / Instagram)

4. SU PASO POR “OPERACIÓN TRIUNFO”

Ella incursiona en el medio cuando participó en la primera edición del reality show musical “Operación Triunfo” en 2002, año en el que ocupó en el séptimo lugar del reality.

5. SU CARRERA COMO CANTANTE

Luego de formar parte del show, fue llamada para integrar el grupo Sólo 5, con el que lanzaron un disco.

Aquí tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Mar Contreras / Instagram)

6. DEBUT COMO ACTRIZ Y CARRERA TELEVISIVA

Fue el año 2007 que debuta como actriz en la telenovela “Muchachitas como tú”, de Emilio Larrosa. Al año siguiente, formó parte “Tormenta en el paraíso”, de Juan Osorio”. Ese mismo 2008 integra el elenco de la película de Disney “High School Musical: el desafío” como la villana principal, abriéndole más las puertas para otros proyectos. También actuó en “Mar de amor”, “Teresa”, “La que no podía amar”, “Lo imperdonable”, “Vino el amor”, “Like”, “Por amar sin ley”, “Cabo”, por citar algunos títulos.

7. TAMBIÉN HIZO TEATRO

Contreras también ha hecho teatro. Las obras en las que participó son “Hoy no me puedo levantar”, “¡Qué plantón!”, y “Marta tiene un marcapasos”.

Sin duda, ella roba miles de suspiros en sus seguidores (Foto: Mar Contreras / Instagram)

8. LE DIO COVID-19 Y PERDIÓ A TRES MIEMBROS DE SU FAMILIA

Mar Contreras recordó que en febrero de 2021 dio positivo a Covid-19, por lo que tuvo que aislarse por 14 días. Lo peor no era eso, pues sus padres también se habían contagiado y fueron hospitalizados. Estando en cuarentena se despidió de su progenitor, luego que los médicos le dijeran que ya no se recuperaría. Él dejó de existir el 28 de febrero. Solamente días después, su suegro murió el 9 de marzo. Pero las cosas continuaron complicándose y finamente su madre falleció el 13 de marzo.

Luciendo espectacular en el Carnaval de Mazatlán (Foto: Mar Contreras / Instagram)

9. ¿MAR CONTRERAS TIENE PAREJA?

Sí. Mar Contreras está casada con el empresario Julio Aguilar desde 2011. Fruto de su unión tienen dos hijos: Emiliano y Mariano.

Junto a su esposo y sus dos hijos (Foto: Mar Contreras / Instagram)

