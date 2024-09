La segunda temporada de “La casa de los famosos México” ya tiene ganador. Se trata de Mario Bezares, quien logró convencer a la audiencia durante su estadía en el show, donde la diversión, alianzas, amistades, pleitos, conflictos y todo lo que puedas imaginar estuvieron presentes. Él junto a otras 14 celebridades dejaron mostrarse tal y como son durante la convivencia. Aunque ahora lo conoces por haber permanecido 71 días en el programa, te damos algunos datos sobre él que quizá quieras saber.

Antes te comento que en las redes sociales del programa, él fue presentado de la siguiente manera: “De Monterrey para la 2da temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, Mario Bezares llega con su característico humor y listo para cualquier reto”.

Mario Bezares forma parte de "La casa de los famosos México 2" (Foto: @lacasafamososmx / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE MARIO BAZARES

Nombre completo: Mario Rodríguez Bezares

Mario Rodríguez Bezares Más conocido como: Mario Bezares o Mayito

Mario Bezares o Mayito Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León, México

Monterrey, Nuevo León, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 11 de febrero

11 de febrero Año de nacimiento: 1959

1959 Edad: 65 años

65 años Instagram: @mbezares

Cuando recibió un reconocimiento en los Premios Latin Stars Awards 2024 (Foto: Mario Bezares / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES MARIO BEZARES?

Mario Bezares es un comediante, actor y presentador de televisión mexicano. Se hizo conocido en la década del 90 por participar, junto a Paco Stanley, en programas como “¡Pácatelas!” y “Una tras otra”.

Cuando el comediante estuvo en Houston y decidió enviar saludos a sus seguidores (Foto: Mario Bezares / Instagram)

3. SE LICENCIÓ EN TURISMO

Estudió en el Instituto Politécnico Nacional, de donde se licenció en Turismo con especialidad en hotelería, alimentos y bebidas. Asimismo, realizó estudios de chef.

"Les presumo mi cédula profesional de Lic. en Turismo para que vean que sí estudie", publicó en octubre de 2020 (Foto: Mario Bezares / Instagram)

4. ESTUDIÓ DANZA Y FUE COREÓGRAFO

Mientras estudiaba turismo, también cursó danza contemporánea y regional en el Instituto Nacional de Bellas Artes. No sólo ello, también danza clásica, tap y jazz, convirtiéndose en coreógrafo asistente.

El mexicano se ha mostrado como una persona muy optimista (Foto: Mario Bezares / Instagram)

5. ESTUDIA ACTUACIÓN

Tentado por el mundo delante de las cámaras, tomó clases de actuación con el director de cine y guionista José ‘El Perro’ Estrada, Sergio Jiménez, Héctor Castillo, entre otros artistas.

"Orgulloso de ser 100% mexicano. ¡Viva México!", escribió en septiembre de 2022 (Foto: Mario Bezares / Instagram)

6. CARRERA TELEVISIVA

La carrera televisiva de Mario Bazares comenzó en Televisa junto a Paco Stanley, ambos formaban parte del programa de entretenimiento “¡Pácatelas!” (1995). Debido al éxito, los dos fueron convocados a “Una tras otra” (1998) en TV Azteca. Posteriormente, el regiomontano participó en “Anabel y Cachún cachún ra ra” y también en teatro con “José El Soñador”, “Jesucristo Súper Estrella”, “Vaselina” y “Cabaret”.

Mario Bezares es el ganador de La Casa de los Famosos México 2024

7. SU BAILE “GALLINAZO” FUE TODO UN ÉXITO

Cuando formó parte de “¡Pácatelas!”, el programa usaba la canción “El gallinero” como cortinilla para ir a los segmentos comerciales, por lo que en una ocasión a Mario se le ocurrió improvisar un baile imitando a una gallina; tanto fue el éxito, que se convirtió en su marca y sello del show. El momento que Stanley gritaba “¡Gallinazo!”, sonaba la canción y el conductor tenía que bailarlo.

8. FUE SINDICADO COMO EL PRINCIPAL SOSPECHOSO DEL ASESINATO DE PACO STANLEY

El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado tras haber comido en el restaurante El Charco de las Ranas. Ni bien salió del lugar y subió a su camioneta, fue atacado a balazos. Aquel día, Mario Bezares también se encontraba en el almuerzo, pero se salvó porque estaba en el baño tras sentir un malestar estomacal. Aunque no estuvo el momento del crimen, todo apuntaba a que él tenía algo que ver, ya que según el periodista Jorge Gil, quien fue testigo de lo ocurrido al haber estado en el vehículo de dicha celebridad, ‘Mayito’ hizo una llamada antes del asesinato. “Vamos a un charcazo”, alcanzó a oír. Adicional a ello, le pareció extraño que justo minutos antes quería ir a los servicios higiénicos. “Mario se lleva las manos al estómago y dice: ‘Ay, no aguanto, ya no llego’ y en ese momento Stanley le dice que lo acompañaba, pero se tardó más en salir porque estaba lesionado”, publicó El Financiero.

Mientras se realizaban las investigaciones, Bezares primero fue puesto en arraigo en una habitación de hotel, para posteriormente, el 2 de septiembre de 1999, ir a prisión junto a otras cuatro personas. tras las indagaciones y falta de pruebas, fue liberado el 20 de enero de 2001.

9. REGRESA A LA TELEVISIÓN

Después del asesinato de Paco Stanley, Bezares le dio una pausa a su carrera, pero regresó en 2006 cuando fue contratado como conductor de los programas “Acábatelo” y “Aficionados”, en Multimedios Televisión de Monterrey.

"La mejor actitud para la vida es sonreírles, los quiero", escribió en agosto de 2021 (Foto: Mario Bezares / Instagram)

10. FORMÓ UNA FAMILIA

Mario Bezares se casó en 1991 con Brenda Bezares, con quien tiene dos hijos, Alan y Alejandro.

"Con el recorrer de los años con todo lo vivido, con todo lo que hemos disfrutado y superado, aquí seguimos como si fuera el primer día de nuestro amor. Te Amo", escribió en junio de 2023 (Foto: Mario Bezares / Instagram)

FOTOS DE INSTAGRAM DE MARIO BEZARES

"Vaya mañana en Arkansas. Muy frío. Los quiero", escribió en noviembre de 2022 (Foto: Mario Bezares / Instagram)

"Feliz Día del Niño. Mientras más contento tengamos a nuestro niño interior, más aventuras y juegos tendremos en nuestra vida ", publicó en abril de 2020 (Foto: Mario Bezares / Instagram)

