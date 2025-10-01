El participante pidió a sus seguidores que lo acompañen en su aventura "La Isla: Desafío Extremo" (Foto: Martín Salvador / Instagram)
Judith Vicente
Judith Vicente

La segunda temporada de trae de regreso los retos más fuertes, tanto a nivel físico como psicológico, para los participantes, quienes buscan llevarse la victoria para ganar US$200,000. Uno de los competidores es Martín Salvador. ¿No sabes quién es? A continuación, te doy algunos datos.

“Estoy ready para sudar, sobrevivir y darlo todo en #LaIslaDesafioExtremo (…). Solo uno levantará la victoria y me propongo ser yo. ¿Estás listo para acompañarme?”, escribió en su cuenta de Instagram.

Martín Salvador es uno de los competidores del reality, por lo que buscará llevarse US$200,000 (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
¿QUIÉN ES MARTÍN SALVADOR?

Martín Salvador es uno de los participantes de “La Isla: Desafío Extremo” – Temporada 2. Él está decidido a entregarlo todo para llevarse el premio mayor del reality de Telemundo, motivo por el que se ha estado preparando.

Es amante de los deportes, pues va con frecuencia al gimnasio. “La disciplina es el puente entre las metas y el logro”, escribió en su .

Es una persona amante del fitness (Foto: Martín Salvador / Instagram)
También es personal trainer, pues crea y dirige programas de ejercicio personalizados, además de enseñar técnicas correctas y motivar a sus clientes para alcanzar sus metas de salud y bienestar de manera segura y efectiva.

En su cuenta de Instagram menciona que es agente inmobiliario, pues se dedica a la compra, venta y arrendamiento de casas, departamentos y más. No solamente ello, es agente de seguros de auto.

FOTOS DE INSTAGRAM DE MARTÍN SALVADOR

"La vida comienza. Lo mejor está por venir", escribió en junio de 2023 (Foto: Martín Salvador / Instagram)
"Otro día en el paraíso", escribió en junio de 2022 cuando estuvo en República Dominicana (Foto: Martín Salvador / Instagram)
