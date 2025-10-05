La nueva temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, reality de Telemundo basado en el formato “Desafío” de Caracol Televisión, se estrena el 7 de octubre de 2025 y promete ser la más intensa y desafiante de todas. Un nuevo grupo de participantes se enfrentarán a retos de supervivencia, físicos y mentales, para ganar el título de campeón y el premio de 200 mil dólares. Mauricio Islas es uno de ellos, así que te comparto lo que debes saber sobre el actor mexicano.

Anteriormente, te contamos los principales datos de otros participantes del programa de telerrealidad producido por Acun Medya, a cargo de Francisco Suárez y presentado por Héctor Suárez Gomís. Ya puedes revisar la ficha de Helen Ochoa, Estefanía Ahumada, Christian de la Campa, Moi Guiquita, Fernanda Flores, Martín Salvador, Roy Mata, Roberto Alejandro y Paulina Araujo.

1. ¿Quién es Mauricio Islas?

Mauricio Islas es un actor mexicano recordado principalmente por sus roles telenovelas como “Amor real”, ”Amores de mercado”, “Prisionera”, “La Loba”. No es la primera vez que participa en un reality. Antes de “La Isla: Desafío Extremo”, fue parte de “Top Chef VIP”.

2. Datos personales de Mauricio Islas

Nombre de nacimiento: Juan Mauricio Islas Ilescas

Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1973

Edad: 52 años

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Nacionalidad: Mexicano

Cónyuge: Patricia Villasana (matr. 2001; div. 2006)

Pareja Paloma Quezada (2007-presente)

Hijos: 3

Educación: Centro de Educación Artística

Ocupación: Actor

Instagram: mauricioislas

El actor Mauricio Islas forma es uno de los participantes de la nueva temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

3. Perdió a su hermana en la infancia

Mauricio Islas, hijo del empresario Juan Islas y Rosalinda Ilescas, perdió a su hermana pequeña cuando tenía 10 años. Cuatro años después, se enfrentó al divorcio de sus padres, lo que también lo afectó mucho.

4. El inicio de la carrera actoral de Mauricio Islas

Desde la preparatoria, Mauricio Islas se interesó por la actuación, y en 1990 decidió dedicarse a la actuación, así que entró al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Dos años después, tuvo una participación especial en “Carrusel de las Américas”. Luego apareció en producciones como “Mágica juventud”, “Volver a empezar” y “Pobre niña rica”.

5. El escándalo con Génesis Rodríguez

En 2004, el actor mexicano fue acusado de haber mantenido relaciones sexuales con Génesis Rodríguez, la hija de El Puma, cuando esta era menor de edad. “Yo tuve una experiencia en mi vida que gracias a Dios vivió su proceso legal que tenía que vivir, mi proceso fue con el estado de La Florida, agradezco que haya sido en Estados Unidos porque de mí se dijeron muchas cosas y si hubiera pasado algo de lo que dicen que hice yo no estaría aquí, estaría preso”, contó Islas en su momento a People.

6. Las parejas e hijos de Mauricio Islas

Desde 2001 hasta 2006, Mauricio Islas estuvo casado con la cantante venezolana Patricia Villasana, con quien tuvo una hija llamada Camila en 2002. Desde el 2010, tiene una relación con la actriz Paloma Quezada, con quien tiene dos hijos, Emiliano, nacido en 2011, y Frida, nacida en 2016.

7. Mauricio Islas en “La Isla: Desafío Extremo

Mauricio Islas es uno de los 18 participantes de la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, así que tendrá que superar varios retos complicados cada semana, además de la convivencia, para quedarse con el gran premio. ¿Logrará sobrevivir?

8. Filmografía de Mauricio Islas

Películas

Entrenando a mi papá (2015)

Viento en contra (2011)

El secreto (2010)

El cártel (2009)

Ambiciona (2006)

Don de Dios (2005)

Punto y aparte (2002)

Telenovelas y series

1992 Carrusel de las Américas

1992-1993 Mágica juventud

1994-1995 Volver a empezar

1995-1996 Pobre niña rica

1996 Canción de amor

1996-1997 Mi querida Isabel

1997-1998 Mi pequeña traviesa

1998 Preciosa

1999 Amor gitano

1999-2000 Cuento de Navidad

2000 DKDA, sueños de juventud

2000 Mi destino eres tú

2000-2001 Primer amor, a 1000 x hora

2001-2002 El manantial

2003 Amor real

2004 Prisionera

2005 Los Plateados

2006 Amores de mercado

2007 Decisiones

2007-2008 Pecados ajenos

2010 La loba

2011-2012 Cielo rojo

2012 La mujer de Judas

2013 Destino

2014-2015 Las Bravo

2016-2017 Perseguidos

2018-2019 Señora Acero

2019 Rosario tijeras

2020 Desaparecida

2020 De brutas, nada

2021 MasterChef Celebrity (México)

2021 Un día para vivir

2022 Top Chef VIP

2022 ¿Qué dicen los famosos?

2023-2024 Dra. Lucía, un don extraordinario

2024 La mujer de mi vida

Teatro

Aventurera (2002)

Delito en la isla de las cabras (2010)

Cada quien su vida (2015)

Panorama desde el puente (2012)

Las criadas (2016)

Aventurera (2017)

9. Fotos de Mauricio Islas en Instagram

Mauricio Islas fue uno de los favoritos en "Top Chef VIP" de Telemundo (Foto: mauislasquotes / Instagram)

Camila Islas, junto a su papá, Mauricio Islas, en un mensaje de agradecimiento que publicó el actor en su cuenta personal de Instagram (Foto: Mauricio Islas/Instagram)

Mauricio Islas, participante de “La Isla: Desafío Extremo”, junto a su pareja Paloma Quezada y sus hijos, Emiliano y Frida (Foto: Mauricio Islas/ Instagram)

