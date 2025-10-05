La nueva temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, reality de Telemundo basado en el formato “Desafío” de Caracol Televisión, se estrena el 7 de octubre de 2025 y promete ser la más intensa y desafiante de todas. Un nuevo grupo de participantes se enfrentarán a retos de supervivencia, físicos y mentales, para ganar el título de campeón y el premio de 200 mil dólares. Mauricio Islas es uno de ellos, así que te comparto lo que debes saber sobre el actor mexicano.
Anteriormente, te contamos los principales datos de otros participantes del programa de telerrealidad producido por Acun Medya, a cargo de Francisco Suárez y presentado por Héctor Suárez Gomís. Ya puedes revisar la ficha de Helen Ochoa, Estefanía Ahumada, Christian de la Campa, Moi Guiquita, Fernanda Flores, Martín Salvador, Roy Mata, Roberto Alejandro y Paulina Araujo.
1. ¿Quién es Mauricio Islas?
Mauricio Islas es un actor mexicano recordado principalmente por sus roles telenovelas como “Amor real”, ”Amores de mercado”, “Prisionera”, “La Loba”. No es la primera vez que participa en un reality. Antes de “La Isla: Desafío Extremo”, fue parte de “Top Chef VIP”.
2. Datos personales de Mauricio Islas
- Nombre de nacimiento: Juan Mauricio Islas Ilescas
- Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1973
- Edad: 52 años
- Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
- Nacionalidad: Mexicano
- Cónyuge: Patricia Villasana (matr. 2001; div. 2006)
- Pareja Paloma Quezada (2007-presente)
- Hijos: 3
- Educación: Centro de Educación Artística
- Ocupación: Actor
- Instagram: mauricioislas
3. Perdió a su hermana en la infancia
Mauricio Islas, hijo del empresario Juan Islas y Rosalinda Ilescas, perdió a su hermana pequeña cuando tenía 10 años. Cuatro años después, se enfrentó al divorcio de sus padres, lo que también lo afectó mucho.
4. El inicio de la carrera actoral de Mauricio Islas
Desde la preparatoria, Mauricio Islas se interesó por la actuación, y en 1990 decidió dedicarse a la actuación, así que entró al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Dos años después, tuvo una participación especial en “Carrusel de las Américas”. Luego apareció en producciones como “Mágica juventud”, “Volver a empezar” y “Pobre niña rica”.
5. El escándalo con Génesis Rodríguez
En 2004, el actor mexicano fue acusado de haber mantenido relaciones sexuales con Génesis Rodríguez, la hija de El Puma, cuando esta era menor de edad. “Yo tuve una experiencia en mi vida que gracias a Dios vivió su proceso legal que tenía que vivir, mi proceso fue con el estado de La Florida, agradezco que haya sido en Estados Unidos porque de mí se dijeron muchas cosas y si hubiera pasado algo de lo que dicen que hice yo no estaría aquí, estaría preso”, contó Islas en su momento a People.
6. Las parejas e hijos de Mauricio Islas
Desde 2001 hasta 2006, Mauricio Islas estuvo casado con la cantante venezolana Patricia Villasana, con quien tuvo una hija llamada Camila en 2002. Desde el 2010, tiene una relación con la actriz Paloma Quezada, con quien tiene dos hijos, Emiliano, nacido en 2011, y Frida, nacida en 2016.
7. Mauricio Islas en “La Isla: Desafío Extremo
Mauricio Islas es uno de los 18 participantes de la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, así que tendrá que superar varios retos complicados cada semana, además de la convivencia, para quedarse con el gran premio. ¿Logrará sobrevivir?
8. Filmografía de Mauricio Islas
Películas
- Entrenando a mi papá (2015)
- Viento en contra (2011)
- El secreto (2010)
- El cártel (2009)
- Ambiciona (2006)
- Don de Dios (2005)
- Punto y aparte (2002)
Telenovelas y series
- 1992 Carrusel de las Américas
- 1992-1993 Mágica juventud
- 1994-1995 Volver a empezar
- 1995-1996 Pobre niña rica
- 1996 Canción de amor
- 1996-1997 Mi querida Isabel
- 1997-1998 Mi pequeña traviesa
- 1998 Preciosa
- 1999 Amor gitano
- 1999-2000 Cuento de Navidad
- 2000 DKDA, sueños de juventud
- 2000 Mi destino eres tú
- 2000-2001 Primer amor, a 1000 x hora
- 2001-2002 El manantial
- 2003 Amor real
- 2004 Prisionera
- 2005 Los Plateados
- 2006 Amores de mercado
- 2007 Decisiones
- 2007-2008 Pecados ajenos
- 2010 La loba
- 2011-2012 Cielo rojo
- 2012 La mujer de Judas
- 2013 Destino
- 2014-2015 Las Bravo
- 2016-2017 Perseguidos
- 2018-2019 Señora Acero
- 2019 Rosario tijeras
- 2020 Desaparecida
- 2020 De brutas, nada
- 2021 MasterChef Celebrity (México)
- 2021 Un día para vivir
- 2022 Top Chef VIP
- 2022 ¿Qué dicen los famosos?
- 2023-2024 Dra. Lucía, un don extraordinario
- 2024 La mujer de mi vida
Teatro
- Aventurera (2002)
- Delito en la isla de las cabras (2010)
- Cada quien su vida (2015)
- Panorama desde el puente (2012)
- Las criadas (2016)
- Aventurera (2017)
9. Fotos de Mauricio Islas en Instagram
