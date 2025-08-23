Cuando se trata de proteger a su hija, Yailin La Más Viral se pone como una leona y no duda en sacar las garras para defenderla, algo que hizo tras agarrar a golpes en plena calle a Merisa Montes, más conocida como Barbilla Roja, por hacer varios comentarios sobre la pequeña Cattleya. ¿Quién es la mujer que desató la ira de cantante dominicana? En esta nota, lo que se sabe.

Cabe mencionar que la artista urbana justificó su comportamiento en una transmisión en vivo: “Te rompí la boca, normal. Es muy fuerte hablar de los hijos. Para tú de andar hablando de mi hija”, señaló muy molesta.

¿QUIÉN ES MERISA MONTAS?

Merisa Montas es el nombre de la joven a quien golpeó Yailin La Más Viral. Ella es conocida por su sobrenombre “Barbilla Roja” y es creadora de contenido.

Si nos basamos en su perfil de Instagram, Montas se presenta como licenciada en Administración de empresas. Además de esta carrera, ella dirige el podcast “¿Qué tú opina?”, que fue lanzado el 22 de febrero de 2024.

En dicho programa, ella habla de diversos temas de la farándula dominicana, así como las relaciones de pareja y amigos, empoderamiento de la mujer y más.

LA POLÉMICA QUE TUVO BARBILLA ROJA CON YAILIN LA MÁS VIRAL

Tras haber hecho comentarios de la hija de Yailin La Más Viral, Barbilla Roja jamás pensó que se cruzaría con la cantante, quien al verla no dudó en lanzarse sobre ella por haber mencionado a su niña.

Luego de ser agredida, Montas solamente atinaba a decir que no había dicho nada, pero diversos medios locales recordaron a la influencer hablando de Cattleya tras haber sido llevada al concierto de su papá, Anuel AA. “La niña fue un boleto para todas esas personas”, mencionando que desde pequeña estaba en ambientes que a su madre le gusta; por tanto, le gustaba esa vida.

En otro momento, dijo que era una “niña de guerra” al haber crecido en ese ambiente. “Una madre que pone a su hija a consumir su música, ¡qué me estás hablando de protección!”, indicó.

Ella también se ha referido de forma despectiva a la cantante.

