Una nueva oportunidad para demostrar que puede permanecer por mayor tiempo en el reality más extremo de la televisión española es la que tendrá Miri Pérez-Cabrero, quien decidió formar parte de “Supervivientes All Stars 2025”. Ella ya participó el año pasado en el show, en el que se convirtió en la expulsada número 12 tras 94 días de permanencia. Si no recuerdas quién es, tranquilo que en los siguientes párrafos te lo cuento.

“Ya estuve el año pasado en ´Supervivientes’ y este año vuelvo otra vez porque no me he podido resistir y porque fue una experiencia única, así que espero vuestro apoyo, os mando un beso fuertísimo”, señaló en su video de presentación.

1. DATOS PERSONALES DE MIR PÉREZ-CABRERO

Nombre completo: Miri Pérez-Cabrero

Miri Pérez-Cabrero Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Barcelona, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 15 de diciembre

15 de diciembre Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 31 años

31 años Instagram: @miriperezc

@miriperezc YouTube: @miriperezc

Ella es muy activa en sus redes sociales donde tiene miles de seguidores (Foto: Miri Pérez-Cabrero / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES MIRI PÉREZ-CABRERO?

Miri Pérez-Cabrero es una joven actriz y chef que tiene miles de seguidores en sus redes sociales, donde es muy activa.

"Le pedí a papá que me sacara unas fotos con mi trikini & pelo nuevo, y esto fue lo que me hizo", escribió en agosto de 2025 (Foto: Miri Pérez-Cabrero / Instagram)

3. ESTUDIABA ADMINISTRACIÓN, PERO…

Cuando se encontraba estudiando un grado en Administración y Dirección de Empresas se le presentó la oportunidad de formar parte de un programa de cocina, el cual le abrió las puertas para el mundo televisivo.

Luciendo muy contenta su vestido blanco (Foto: Miri Pérez-Cabrero / Instagram)

4. FORMÓ PARTE DE “MASTERCHEF ESPAÑA”

En 2017, Miri ingresó a “MasterChef España 5”, donde deleitó al jurado con sus platillos. Terminó en el quinto lugar.

La joven se caracteriza por ser muy risueña (Foto: Miri Pérez-Cabrero / Instagram)

5. PUBLICÓ UN LIBRO DE RECETAS

Debido a que ella le encantaba la cocina, publicó su recetario llamado “Las recetas de Miri”, de la Editorial Planeta, en el que recopila noventa de sus mejores platos. También sube recetas a sus redes.

6. CARRERA COMO MODELO

Se unió a la agencia Uno Models en 2020, año en el que apareció en la campaña de la firma de moda Carola Monje. Se convirtió en imagen de la Reserva Wild Forest.

Ella sabe lo que es posar a la cámara (Foto: Miri Pérez-Cabrero / Instagram)

7. ESTUDIA PARA CONVERTIRSE EN ACTRIZ

Convencida de que también quería formar parte del mundo de la actuación, estudió en la Central de Cine en Madrid.

Con sus publicaciones, ella roba suspiros a sus seguidores (Foto: Miri Pérez-Cabrero / Instagram)

8. PAPELES QUE INTERPRETÓ

Miri Pérez-Cabrero debutó con un personaje secundario en la serie de Netflix “Alguien tiene que morir” (2020). Luego le siguieron la película “Fuimos canciones” (2021), “Sagrada familia” (2022) y “La Moderna” (2024).