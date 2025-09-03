Una nueva oportunidad para demostrar que puede permanecer por mayor tiempo en el reality más extremo de la televisión española es la que tendrá Miri Pérez-Cabrero, quien decidió formar parte de “Supervivientes All Stars 2025”. Ella ya participó el año pasado en el show, en el que se convirtió en la expulsada número 12 tras 94 días de permanencia. Si no recuerdas quién es, tranquilo que en los siguientes párrafos te lo cuento.
“Ya estuve el año pasado en ´Supervivientes’ y este año vuelvo otra vez porque no me he podido resistir y porque fue una experiencia única, así que espero vuestro apoyo, os mando un beso fuertísimo”, señaló en su video de presentación.
1. DATOS PERSONALES DE MIR PÉREZ-CABRERO
- Nombre completo: Miri Pérez-Cabrero
- Lugar de nacimiento: Barcelona, España
- Nacionalidad: Española
- Cumpleaños: 15 de diciembre
- Año de nacimiento: 1993
- Edad: 31 años
- Instagram: @miriperezc
- YouTube: @miriperezc
2. ¿QUIÉN ES MIRI PÉREZ-CABRERO?
Miri Pérez-Cabrero es una joven actriz y chef que tiene miles de seguidores en sus redes sociales, donde es muy activa.
3. ESTUDIABA ADMINISTRACIÓN, PERO…
Cuando se encontraba estudiando un grado en Administración y Dirección de Empresas se le presentó la oportunidad de formar parte de un programa de cocina, el cual le abrió las puertas para el mundo televisivo.
4. FORMÓ PARTE DE “MASTERCHEF ESPAÑA”
En 2017, Miri ingresó a “MasterChef España 5”, donde deleitó al jurado con sus platillos. Terminó en el quinto lugar.
5. PUBLICÓ UN LIBRO DE RECETAS
Debido a que ella le encantaba la cocina, publicó su recetario llamado “Las recetas de Miri”, de la Editorial Planeta, en el que recopila noventa de sus mejores platos. También sube recetas a sus redes.
6. CARRERA COMO MODELO
Se unió a la agencia Uno Models en 2020, año en el que apareció en la campaña de la firma de moda Carola Monje. Se convirtió en imagen de la Reserva Wild Forest.
7. ESTUDIA PARA CONVERTIRSE EN ACTRIZ
Convencida de que también quería formar parte del mundo de la actuación, estudió en la Central de Cine en Madrid.
8. PAPELES QUE INTERPRETÓ
Miri Pérez-Cabrero debutó con un personaje secundario en la serie de Netflix “Alguien tiene que morir” (2020). Luego le siguieron la película “Fuimos canciones” (2021), “Sagrada familia” (2022) y “La Moderna” (2024).