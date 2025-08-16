Por primera vez, Palestina tendrá una representante en Miss Universo. Se trata de Nadeen Ayoub, quien anunció su participación en el certamen de belleza que se realizará en noviembre próximo en Tailandia. A través de sus redes sociales dio a conocer esta noticia que emocionó a miles de personas en todo el mundo. Conoce más sobre esta reina de belleza en esta nota, pero antes te compartimos el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

“Me siento honrada de anunciar que por primera vez Palestina estará representada en Miss Universo. Hoy paso al escenario de Miss Universo no sólo con un título, sino con una verdad… Mientras Palestina soporta el corazón roto, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fuerza el mundo necesita ver. Somos más que nuestro sufrimiento: somos resistencia, esperanza y el latido del corazón de una patria que vive a través de nosotros”, comienza escribiendo.

“Usar esa bufanda no es solo un honor, una promesa… Es un voto de llevar las historias de una nación que no se puede romper. Los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la voz de una patria siguen viva en cada corazón palestino. Para cada palestino, resucitando de las cenizas, creando esperanza del dolor… Este viaje es para todos nosotros, caminando juntos como un solo corazón. Camino en tu nombre, hablo en voz alta tu dolor. Llevo a Palestina conmigo en cada mirada, cada palabra y cada paso”, finalizó.

La fotografía oficial de Nadeen Ayoub tras ser coronada la representante de Palestina para Miss Universo 2025 (Foto: Miss Universo Palestina)

1. DATOS PERSONALES DE MISS PALESTINA 2025

Nombre completo: Nadeen Ayoub

Nadeen Ayoub Lugar de nacimiento: Ramallah, Cisjordania, Palestina

Ramallah, Cisjordania, Palestina Nacionalidad: Palestina

Palestina Edad: 27 años (según IMEU)

27 años (según IMEU) Instagram: @nadeen.m.ayoub

"Nada libera nuestra grandeza como el deseo de ayudar, el deseo de servir", escribió en septiembre de 2022 (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES NADEEN AYOUB?

Además de haber sido elegida Miss Palestina 2025 para representar a su país en Miss Universo, Nadeen Ayoub es defensora de los derechos de la mujer y se dedica a recaudar fondos para los niños pobres y la ayuda médica en su nación. Asimismo, es fundadora de Olive Green Academy, una agencia que busca la creación de proyectos que combinen la sostenibilidad con la inteligencia artificial.

Sus raíces familiares se extienden desde Yafa hasta Cisjordania. De acuerdo con el Instituto para el Entendimiento del Medio Oriente (IMEU, por sus siglas en inglés), tiene 27 años, aunque en la lista de Miss Universo que publicó Wikipedia le pone 30 años. Ella creció viviendo entre Palestina, Estados Unidos y Canadá.

"Crece donde su tierra la llama, como el olivo", publicó en julio de 2025 desde Nablus, Cisjordania (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

3. CRECIÓ ENTRE TRES PAÍSES

Aunque vivió entre tres países, sus padres se aseguraron de que siempre tenga presente sus raíces palestinas. Cuando estaba en la secundaria, completó programas de certificación en nutrición y acondicionamiento físico.

4. SE LICENCIÓ EN LITERATURA Y PSICOLOGÍA

Nadeen Ayoub estudió dos carreras universitarias en Canadá: Literatura y Psicología. En ambas logró licenciarse.

En sus redes sociales acumula más de un millón de seguidores (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

5. REGRESA A PALESTINA

Tras licenciarse, regresó a Palestina para trabajar como entrenadora física femenina y consejera nutricional. No sólo ello, pues enseñó psicología en Cisjordania.

"Siempre estarás en casa", publicó en mayo de 2024 (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

6. SE INICIA EN LOS CERTÁMENES DE BELLEZA

Después de ser contactada por varios reclutadores y habiendo acabado la universidad, ella decide participar en certámenes de belleza. En 2022, fue a Filipinas para formar parte Miss Earth, reinado en el que terminó en el Top 5 y se coronó como Reina del Agua.

“Que crezcan flores en las partes más tristes de ti”, escribió en junio de 2023 (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

7. ES FUNDADORA DE MISS PALESTINA

Nadeen Ayoub también fundó Miss Palestina, no sólo con el propósito de elegir a sus próximas representantes en certámenes de belleza, también para enfocarse en el desarrollo de programas sociales en su país. “No me define mi sufrimiento. Me define mi valentía, mis sueños y mi determinación de construir un futuro para mi pueblo”, se lee el potente mensaje que deja en el sitio web de esta organización.

"Viajo dentro de mí, asediada por la contradicción", publicó en abril de 2023 (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

8. TAMBIÉN FUNDÓ OLIVE GREEN ACADEMY

La modelo fundó Olive Green Academy, empresa dedicada al futuro sostenible de la IA, que plantea la posibilidad de salvar al planeta a través del uso de la inteligencia artificial. Se describen como “Agencia número 1 en sostenibilidad, creación de contenido e IA del mundo”.

9. APOYA LAS MUJERES PALESTINAS

Después que fue coronada en 2022, Nadeen Ayoub trabaja con la organización de Miss Palestina para apoyar a las mujeres de su país, quienes comparten sus historias, negocios y más.

Luciendo un vestido rojo durante una noche en Abu Dhabi (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

10. PRACTICA EQUITACIÓN

A esta reina de belleza le gusta practicar equitación. Asegura que tiene una gran conexión con los caballos.

Practica equitación y siente una conexión especial con los caballos (Foto: Nadeen Ayoub / Instagram)

