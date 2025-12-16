Nick Reiner, hijo del reconocido director Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, fue acusado formalmente por el doble homicidio de sus padres y permanece detenido con una fianza fijada en 4 millones de dólares. Las autoridades lo arrestaron horas después de que se conociera el brutal crimen ocurrido en la residencia familiar de Los Ángeles.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68, fueron hallados apuñalados y con la garganta cortada dentro de su vivienda el domingo por la tarde.

El portal TMZ señala que los cuerpos fueron encontrados por su hija Romy, de 28 años, quien alertó de inmediato a la policía. Según los primeros reportes, el ataque ocurrió tras una fuerte discusión.

Las autoridades sostienen que el crimen ocurrió tras una fuerte discusión y horas después de un altercado en una fiesta de Navidad. (Foto: @michelereiner / Instagram)

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que Romy señaló a su hermano como posible sospechoso desde el inicio, al considerarlo una persona peligrosa.

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido esa misma noche y posteriormente acusado del asesinato de ambos padres, un hecho que conmocionó a todo Hollywood y al entorno cercano de la familia.

¿Quién es Nick Reiner?

Nick Reiner es el hijo del medio de la pareja. Nació el 14 de septiembre de 1993 y desde la adolescencia enfrenta graves problemas de adicción, entrando y saliendo de centros de rehabilitación desde los 15 años.

En una entrevista de 2016 brindada a People, Nick contó que llegó a vivir en la calle en distintos estados. “Fui indigente en Maine, en Nueva Jersey y en Texas. Pasé noches y semanas en la calle. No fue divertido”, relató.

Por aquel entonces, explicó que su situación fue consecuencia de negarse a seguir ciertos tratamientos. “Si quería hacerlo a mi manera y no en los programas que me sugerían, entonces tenía que ser indigente”, afirmó.

El acusado arrastra problemas de adicción desde la adolescencia y tuvo una relación conflictiva con su padre. (Foto: @michelereiner / Instagram)

Aunque aseguró haber estado sobrio en ese momento, reconoció que fueron años oscuros: “Hubo muchos años muy oscuros”.

La relación entre Nick y su padre siempre fue compleja. Ambos trabajaron juntos en la película semiautobiográfica Being Charlie (2015), basada en la lucha contra la adicción.

Nick llegó a decir: “No nos vinculamos mucho cuando yo era niño”, mientras que Rob reconoció públicamente errores en cómo manejaron la situación.

“Cuando Nick nos decía que algo no funcionaba, no lo escuchábamos”, admitió el director, mientras Michele agregó: “Nos decían que él mentía y les creímos”.

El incidente en la fiesta de Navidad y las horas previas al asesinato

Según personas cercanas a la familia, el crimen ocurrió menos de 24 horas después de una fuerte pelea durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

El New York Post informa que testigos aseguraron que Nick Reiner se mostró alterado y generó incomodidad entre los invitados. “Nick estaba asustando a todos, actuaba de forma extraña y preguntaba si la gente era famosa”, contó una fuente.

De acuerdo con los relatos, la discusión fue muy ruidosa y habría comenzado cuando sus padres insistieron nuevamente en que Nick regresara a un centro de rehabilitación.

Fuentes cercanas señalaron que el joven se habría negado rotundamente, pese a haber pasado por al menos 17 tratamientos desde la adolescencia. Rob y Michele abandonaron la fiesta poco después del altercado, visiblemente afectados por la situación.

Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras continúan reuniendo testimonios. (Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP)

Tras ese episodio, Rob Reiner habría expresado a varias personas su temor por el estado mental de su hijo y por lo que pudiera ocurrir. “Estaban asustados por Nick y asustados porque su estado mental estaba empeorando”, afirmó un amigo de la familia.

Según allegados, el conflicto por la rehabilitación era recurrente y llevaba años generando tensiones dentro de la familia.

El enfrentamiento en la fiesta no habría sido un hecho aislado. Meses antes, Nick protagonizó otra escena al gritarle a su padre en un restaurante de Santa Mónica delante de otros comensales. Personas cercanas a la familia aseguraron que esos episodios se volvieron más frecuentes en los últimos años.

El caso provocó una profunda conmoción en Hollywood. Tracy Reiner, hija adoptiva de Rob, expresó entre lágrimas: “Vengo de la mejor familia del mundo. No sé qué decir. Estoy en shock”.

Mientras la investigación continúa, la tragedia dejó al descubierto una larga historia de adicción y conflictos familiares que, según quienes conocían a los Reiner, jamás imaginaron que terminarían de una forma tan devastadora.

