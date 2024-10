Las gemelas Karishna y Yarishna no son las únicas boricuas que participan en la segunda temporada de “Los 50″. Nievelis González, al igual que sus compatriotas, está dispuesta a enfrentarse a las pruebas de El León en la nueva entrega del conocido reality de Telemundo. Nievelis también aspira a ganar el premio de 350,000 dólares, pero ¿qué más se sabe sobre esta participante? ¿Dónde apareció antes? ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tiene?

Anteriormente, compartimos las fichas de celebridades como Fabián Ríos, Sebastián Villalobos, Romina Marcos, Tefi Valenzuela, Johanna Fadul, Leslie Gallardo, Rogelio Martínez, Ara Saldívar, Kelvin Noé Rentería, Elaine Haro y Ana Carolina Castillo, así que ahora es el turno de la modelo conocida como Nieve.

1. Datos personales de Nievelis Gonzalez

Nombre: Nievelis Gonzalez

Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1998

Lugar de nacimiento: Puerto Rico

Edad: 26 años

Nacionalidad: Puertorriqueña

Apodo: Nieve

Instagram: @nieve_pr

2. ¿Quién es Nievelis Gonzalez?

Nievelis González, mejor conocida como Nieve, es una modelo y bailarina puertorriqueña de 26 años. Además de ganar el Miss Teen Universo en 2016, fue parte del equipo de competidores de “Guerreros Puerto Rico”.

3. Ganó el Miss Teen Universo 2016

El certamen Miss Teen Universe 2016 se realizó en Costa Rica y Nievelis Gonzalez se coronó como la ganadora. “Mi mayor desafío en la vida ha sido ser víctima de bullying por mis condiciones y limitaciones. Lo he superado con las bellas artes por el baile ya que es una plataforma que te ayuda a ser tú misma. Cuando me subo al escenario me siento un ángel porque estoy bailando para mí y para mi Dios”, respondió en su última pregunta en el concurso de belleza.

4. Nievelis González fue parte de “Guerreros Puerto Rico”

Nievelis González participó en las nueve temporadas de “Guerreros Puerto Rico”. La modelo se unió al reality de competencia en 2019, en la edición “Guerreros: Hombres vs Mujeres”. ‘La Amazona’ perteneció al equipo Cobra por tres años, fue Capitana y la reconocieron como la jugadora más valiosa en varias temporadas.

5. ¿Qué carrera estudió Nievelis González?

Nievelis González, que es una de las participantes de la segunda temporada de “Los 50″, estudió Comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico.

6. El modelaje es parte de su vida

Después de su participación en el certamen Miss Teen Universe, Nievelis Gonzalez empezó una carrera en el modelaje. Ha participado en distintos desfiles junto al diseñador Juan Colón.

7. Fotos de Nievelis Gonzalez en Instagram

