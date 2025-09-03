En 2015, Noel Bayarri formó parte de “Supervivientes”, año en el que se convirtió en el quinto expulsado tras haber permanecido 35 días. Ahora, una década después regresa para demostrar que está más preparado en la edición “All Stars”. ¿Logrará permanecer más días en la isla? A continuación, conoce más de este participante.

“Mi gente, soy Noel Bayarri, nuevo participante de ‘Supervivientes All Stars’. Diez años después el Mojo ha vuelto… y este año es el nuestro. Por favor, denme todo su amor, todo su apoyo porque vamos a dejar huella”, señaló en el video de su presentación.

En la Catedral de Barcelona en octubre de 2023 (Foto: Noel Bayarri / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE NOEL BAYARRI

Nombre completo: Noel Bayarri

Noel Bayarri Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Instagram: @noelbayarri

@noelbayarri YouTube: @NoelBayarrivlog

@NoelBayarrivlog X: @NoelBayarri

@NoelBayarri TikTok: @noelbayarri

En sus redes sociales tiene miles de seguidores (Foto: Noel Bayarri / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES NOEL BAYARRI?

Noel Bayarri es un joven que tiene experiencia en realities, posteriormente se convirtió en influencer y llegó a participar en la Kings League.

Ha sido imagen de varias marcas (Foto: Noel Bayarri / Instagram)

3. ESTUDIÓ INFORMÁTICA

Estudió informática, pero no llegó a terminarla, aunque ya estaba realizando algunos trabajos como informático en Lanzarote, antes de que se mude a Madrid para formar parte de “Mujeres y hombres y viceversa”, publica Telecinco.

No cabe duda que él sabe lo que es posar para la cámara (Foto: Noel Bayarri / Instagram)

4. SU PASO POR REALITIES

Él se convirtió en uno de los tronistas más destacados de “Mujeres y hombres y viceversa”, pues protagonizó un final inesperado cuando María Hernández lo eligió a él. Luego formó parte de “Supervivientes 2015”, permaneciendo solamente 35 días. Después pasó por “Solos/Solas”.

Aquí disfrutando de uno de sus viajes (Foto: Noel Bayarri / Instagram)

5. JUGÓ EN LA KINGS LEAGUE

Participó en la Kings League, la competición de fútbol 7 creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos. En dicho torneo jugó por Jijantes FC y Porcinos FC.

"Si algún día me pierdo, seguro que el mar y un atardecer me han adoptado en alguna islita", escribió en agosto de 2025 (Foto: Noel Bayarri / Instagram)

6. ES INFLUENCER

Bayarri es creador de contenido y gracias a su presencia en redes sociales ha trabajado con marcas reconocidas como Pepsi, para las que ha hecho campaña.

Durante su viaje a Argentina en diciembre de 2024 (Foto: Noel Bayarri / Instagram)

7. LE ENCANTA VIAJAR Y BUCEAR

Una de las cosas que le encanta hacer es conocer nuevos destinos, por lo tanto viaja a viarios lugares dentro y fuera de España como Maldivas, República Dominicana, Argentina y más. Una de las cosas que le fascina es el buceo.

8. ADQUIRIÓ UN TERRENO PARA CONSTRUIR SU CASA

Pero no todo son viajes de placer para Noel Bayarri, ya que decidió invertir su dinero en la compra de un terreno para construir su vivienda, el cual ya bautizó con el nombre de Villa Mojo. En sus redes sociales comparte el proceso de construcción, la cual diseña a su gusto.