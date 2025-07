Una nueva temporada en “La casa de los famosos México” inicia este 27 de julio de 2025, fecha en la que veremos a varias celebridades aislarse del mundo exterior para convivir bajo el mismo techo siendo vigiladas las 24 horas y los siete días de la semana por cámaras y micrófonos. Olivia Collins aceptó el reto de formar parte de este show. Si conoces poco de ella o no sabes nada, no te preocupes que a continuación, te lo cuento.

“Soy Olivia Collins, dueña de la verdad y diva de nacimiento”, con esta se define la participante, quien ha reconocido que su mayor fortaleza es su temperamento y su mayor miedo es convivir con gente que no conoce.

Ella dará de qué hablar en "La casa de los famosos México 2025" (Foto: ViX)

1. DATOS PERSONALES DE OLIVIA COLLINS

Nombre completo: Olivia De la Orta Colin

Olivia De la Orta Colin Más conocida como: Olivia Collins

Olivia Collins Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 11 de diciembre

11 de diciembre Año de nacimiento: 1957

1957 Instagram: @oliviacollinsmx

"Yo no persigo, yo atraigo. Jamás subestimen el poder de su mente para crear su realidad", publicó Olivia Collins en julio de 2024 (Foto: @luisreyes_foto / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES OLIVIA COLLINS?

Olivia Collins es una reconocida actriz mexicana que triunfó durante las décadas de 1980 y 1990, pues formó parte de películas y telenovelas, además se ha mantenido vigente en el teatro.

"Feliz, amando vivir", frase que escribió en febrero de 2025 (Foto: Olivia Collins / Instagram)

3. UNA RECONOCIDA ACTRIZ EN LOS 80 Y 90

Su fama como actriz en México se dio durante las décadas de 1980 y 1990, años en lo que formó parte de proyectos televisivos como “Angélica”, “Dulce desafío”, “María José”, “Te sigo amando”, “El candidato”, “Como en el cine”, por citar algunos títulos. Mientras que en la pantalla grande actuó en 23 películas, entre ellas “Traficantes de niños” (1992), “El hombre que volvió de la muerte” (1990) y “Mauro el mojado” (1986).

"Una reflexión más allá de lo evidente", escribió en junio de 2024 (Foto: @ramoncabreravelazquez / Instagram)

4. SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN POR UN TIEMPO

En 2001, anuncia su retiro de la actuación para irse a vivir a Santiago de Compostela, España, con su esposo, pero en 2009 se divorcia.

Ella es gran amiga de Maribel Guardia (Foto: Olivia Collins / Instagram)

5. REGRESA AL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

En 2005, regresa a la actuación para antagonizar la telenovela estadounidense “Soñar no cuesta nada”, producida por Venevisión. Luego regresó a su natal México para formar parte de “Dos hogares”, “Mi corazón es tuyo”, “El bienamado”, “SOS me estoy enamorando”, “Albertano contra los mostros”, “Perdona nuestros pecados”, “A.mar, donde el amor teje sus redes”, entre otros títulos.

Olivia Collins llega recargada para "La casa de los famosos México". Ella se considera una mujer muy directa (Foto: ViX)

6. POSÓ PARA LA REVISTA PLAYBOY

Años después de su retorno a México, fue llamada para posar en la portada de la revista Playboy, del mes de septiembre de 2010, causando gran revuelo en el público.

7. TAMBIÉN HA HECHO TEATRO

Collins también ha destacado sobre las tablas con las obras “Las novias de Travolta”, “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, “Qué rico mambo”, etc.

"El talento se luce por sí solo, sobre todo a manos de esta gran, gran persona @garciaelihut", escribió en marzo de 2025 (Foto: Olivia Collins / Instagram)

8. TIENE UNA DISCAPACIDAD AUDITIVA CONGÉNITA

Olivia Collins tiene una discapacidad auditiva congénita. “Soy sorda de nacimiento. Tengo un 30 por ciento de audición. Es un mal genético: mi padre era sordo, mi abuela paterna era sorda, una de mis hermanas y también sobrinos”, dio a conocer en una entrevista con Isabel Lascurain. Aunque era complicado para su carrera como actriz, contó que aprendió a leer labios, memorizar guiones sin apoyo sonoro y perfeccionar su dicción. “Lo que tengo es una capacidad diferente, no es un defecto, no es un problema porque lo he dominado muy bien y puede jugarme a mi favor en ‘La casa de los famosos México’”, señaló en otra entrevista antes de entrar al famoso reality.

9. HA PARTICIPADO EN UN REALITY

Ella tiene experiencia en realities, pues formó parte de “Las estrellas bailan en Hoy” en 2022, aunque decidió dar un paso al costado por una lesión, se ganó el respeto del público, ya que el momento de renunciar, ella pidió a la producción que su compañero de baile no sea retirado y le busquen una nueva pareja para seguir en el show.

10. TUVO ROMANCES CON PERSONAS MENORES QUE ELLA

Cuando forma parte de del musical “Qué rico mambo”, en el que se desempeña como la antagonista principal, conoce y comienza una relación sentimental con el cantante argentino Agustín Arguello, 31 años menor que la actriz. Un romance que dio de qué hablar por la diferencia de edades.

Aquí derrochando belleza en esta imagen (Foto: Olivia Collins / Instagram)

