Entre el medio centenar de participantes de la segunda temporada del reality “Los 50” de Telemundo, hay una joven con un largo historial en programas de competencia. Ella es Paola Peña, quien ha demostrado más de una vez su fortaleza en diversas pruebas y retos en shows similares. Pero, ¿quién es la deportista? ¿Qué se sabe sobre su carrera? ¿Cómo inició su trayectoria? Pues, te invito a descubrirlo en esta nota.

Vale precisar que la temporada 2 de “Los 50″ llegó a las pantallas el pasado 15 de octubre del 2024, día en el que por fin pudimos ver en acción a figuras como Federico Díaz, Fernando Alonso, Víctor Noriega y Johanna Fadul.

De esta manera, con el paso de los episodios, podremos descubrir quién es el que tiene las mejores estrategias para llevarse el premio en efectivo de US$350,000.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los 50″:

1. ¿QUIÉN ES PAOLA PEÑA?

Paola Peña es una deportista hondureña que ha consolidado su carrera en la industria del entretenimiento mexicano. Ella posee grandes habilidades físicas, lo que le ha permitido obtener varios logros en los programas en los que ha participado. Por ejemplo, es la única ticampeona internacional de la franquicia “Calle 7”.

2. FICHA DE DATOS DE PAOLA PEÑA

Nombre: Paola Peña

Paola Peña Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1994

30 de abril de 1994 Lugar de nacimiento: San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula, Honduras Edad: 33 años

33 años Instagram: @paostone

3. LOS INICIOS DE PAOLA PEÑA

Paola comenzó su carrera como modelo. Sin embargo, eventualmente, tomó la decisión de enfocarse mucho más en el deporte y en un estilo de vida saludable, lo que la hizo formar parte del reality de competencia “Calle 7”.

Con el reconocimiento del público, ella se ganó un espacio en la televisión de su país y logró ser imagen de diversas marcas deportivas.

Así, las puertas del extranjero se le abrieron: fue una de las integrantes de “Combate Guatemala” y, más tarde, llegó a tierras mexicanas.

4. PAOLA PEÑA EN MÉXICO

En el 2021, Peña se sumó al programa “Guerreros” de Televisa y, tras su destacada participación, fue convocada para “Reto Cuatro Elementos”.

Allí, la hondureña alcanzó la cima al coronarse campeona, enfrentándose a la depresión y lidiando con varios problemas personales más.

En declaraciones para la revista Amiga, ella explicó: “Después de ‘Guerreros’ estuve un año fuera de los medios y no me salía ninguna oportunidad. Y (...) me llamaron para ‘Reto’, y yo le conté a mi mamá y lloré de alegría porque tenía muchos problemas sentimentales, económicos, tenía depresión y todo se me había acumulado”.

“Esa noticia me cambió la vida, y me dio la oportunidad de sanar, porque te encierran dos meses prácticamente en la nada, y eso me ayudó a cambiar mi manera de ver la vida, de seguir adelante, y de aprender a no quejarme”, puntualizó en su momento.

5. ¿QUÉ ESTUDIÓ PAOLA PEÑA?

Además de su experiencia en los medios, Paola Peña cuenta con una licenciatura en Comunicación y Publicidad por la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Asimismo, se sabe que se formó en Dirección y Producción de Cine y Televisión en el mismo centro educativo.

6. PAOLA PEÑA ES PANSEXUAL

En sus redes sociales, Paola Peña se describe como pansexual, lo que implica que se siente atraída por otras personas, independientemente de su sexo e identidad de género.

7. FOTOS DE PAOLA PEÑA

Paola Peña con la copa del campeonato del programa "Guerreros México"

Paola Peña también ha sido parte de la "Queens League Oysho Americas"

Paola Peña esforzándose al máximo en una prueba de fuerza