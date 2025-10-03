“La Isla: Desafío Extremo” llega con nuevos retos físicos y mentales para los participantes del reality de Telemundo que se estrena el 7 de octubre de 2025. El ganador se hará acreedor de una millonaria suma de dinero: US$200,000, por lo que la audiencia está a la expectativa por saber más sobre los competidores. Uno de ellos es Paulina Araujo. ¿No sabes quién es? A continuación, lo que debes saber.

“Empieza la aventura más grande de mi vida. Quiero que estén conmigo en cada paso”, escribió la joven en su cuenta de Instagram sobre su presencia en el show.

Paulina Araujo forma parte de la segunda temporada del reality de Telemundo (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

¿QUIÉN ES PAULINA ARAUJO?

Paulina Araujo es un joven que trabaja como instructora desde hace cinco años, algo que se puede apreciar en sus redes sociales, donde dirige, motiva y comparte tips con varios grupos de personas.

“Ser instructor durante los últimos 5 años ha sido una bendición. Estoy muy agradecida por la comunidad, las relaciones que he construido y los recuerdos”, señaló sobre esta faceta.

Ella es instructora de gimnasio (Foto: Paulina Araujo / Instagram)

En sus publicaciones también anima a todos a abrazarse a sí mismos, pese a las dificultades que puedan pasar o cosas que no les agraden en su largo caminar. Por tal motivo, no sólo invita a conectarse con su alma y ser, también con el resto de la gente.

De otro lado, considera importante que en la vida las cosas no deben tomarse como algo personal, por lo que uno debe estar preparado para que a algunas personas no les guste su energía.

Asimismo, le gusta participar en maratones junto a sus amigos. Varios de los clips en plena competencia se encuentran en su cuenta de Instagram.

Otra de las cosas que le gusta hacer es disfrutar del sol, la arena y el mar, pues le encanta salir de paseo o viajar.

Tomándose un selfie en bikini (Foto: Paulina Araujo / Instagram)

