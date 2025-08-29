Si sigues la vida de los futbolistas más importantes de España, seguro que has escuchado más de una vez el nombre de Pilar Rubio. Y no es para menos: además de ser la esposa de Sergio Ramos, uno de los defensas más emblemáticos del fútbol europeo, se ha ganado su lugar en los medios por mérito propio. Lleva años frente a las cámaras, con una carrera sólida en televisión, moda y hasta literatura.

Los que tienen más años seguramente la recordarán por ser reportera de programas de humor antes de estar con Ramos y más tarde como presentadora en shows importantes. Tiene ese estilo directo, elegante y seguro que siempre destaca. Pero claro, con el tiempo su vida personal se volvió también de interés público, sobre todo desde que formó una familia con el exjugador del Real Madrid.

Hoy muchos se preguntan quién es realmente Pilar Rubio. ¿Solo una celebridad más o alguien con una historia interesante detrás? Bueno, la verdad es que es mucho más que “la esposa de”. Su carrera abarca más de dos décadas, con proyectos en televisión nacional, portadas de revistas, participación en cine y hasta libros publicados.

Si te pica la curiosidad y quieres conocer más sobre ella —de dónde viene, qué estudió, cómo conoció a Sergio Ramos y cómo formaron su familia—, acá te lo resumo en 9 puntos clave que te van a ayudar a tener una imagen más completa.

1. ¿QUIÉN ES PILAR RUBIO?

Pilar Rubio Fernández nació el 17 de marzo de 1978 en Torrejón de Ardoz, una ciudad de la Comunidad de Madrid, España. Es una reconocida presentadora de televisión, modelo, actriz y escritora, con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Su salto a la fama llegó gracias al programa de La Sexta “Sé lo que hicisteis...”, donde se destacó por su carisma y estilo fresco frente a las cámaras.

Desde entonces, ha pasado por diversas cadenas como Telecinco, Antena 3, Canal Sur y RTVE, participando en todo tipo de formatos: concursos, realities, ficción y programas culturales.

2. DATOS PERSONALES DE PILAR RUBIO

Nombre completo: Pilar Rubio Fernández

Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1978

Lugar de nacimiento: Torrejón de Ardoz, Madrid, España

Altura: 1,72 metros

Profesión: Presentadora de televisión, modelo, actriz, escritora e influencer

Idiomas: Habla español e inglés

Estilo personal: Glamuroso, con influencias del rock y el heavy metal

Redes sociales: Muy activa en Instagram, donde comparte detalles de su vida familiar, profesional y sus rutinas de ejercicio

Premios y reconocimientos: Elegida “mujer más sexy del mundo” por FHM España en 2008 y 2009

Pilar Rubio tiene 47 años de edad, por lo que es mayor que su esposo Sergio ramos, quien tiene 39 (Foto: Pilar Rubio / Instagram)

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ PILAR RUBIO?

Aunque hoy la conocemos como una figura mediática, Pilar comenzó su formación académica en otra dirección. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no terminó la carrera. A los 18 años empezó a trabajar como modelo y poco después se fue ganando un lugar en televisión y publicidad.

Esa decisión marcó el inicio de una carrera que hoy, más de dos décadas después, sigue creciendo.

4. ¿CÓMO CONOCIÓ A SERGIO RAMOS?

La historia de amor entre Pilar Rubio y Sergio Ramos comenzó en 2012. Aunque al principio mantuvieron su relación en privado, confirmaron que estaban juntos durante la gala del Balón de Oro de ese mismo año. Desde entonces, han sido una de las parejas más sólidas y mediáticas del país.

Su relación ha sido bastante estable, a pesar de las exigencias profesionales de ambos, y con el tiempo se han convertido en referentes de familia y estilo de vida.

Pilar Rubio y Sergio Ramos conforman una de las parejas mediáticas más sólidas en España (Foto: Pilar Rubio / Instagram)

5. LA FAMILIA QUE FORMÓ CON EL FUTBOLISTA

Pilar y Sergio tienen cuatro hijos:

Sergio, nacido en 2014

Marco, nacido en 2015

Alejandro, nacido en 2018

Máximo Adriano, nacido en 2020

Cada uno de sus embarazos fue anunciado públicamente, y Pilar siempre compartió su experiencia de manera cercana, incluso escribiendo un libro titulado “Embarazada, ¿y ahora qué?”, donde habla de la maternidad con humor y honestidad.

6. ¿CUÁNDO SE CASÓ CON SERGIO RAMOS?

La boda entre Pilar Rubio y Sergio Ramos se celebró el 15 de junio de 2019, tras más de siete años de relación. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Sevilla, y fue una de las más comentadas del año. La celebración posterior se realizó en la finca “La Alegría”, propiedad de Ramos, y fue organizada por la empresa de eventos La Puta Suegra.

El evento reunió a numerosos rostros conocidos del deporte, la música y la televisión, y fue cubierto por medios de todo el mundo.

Sergio Ramos y Pilar Rubio durante su matrimonio celebrado en 2019 (Foto: AFP)

7. LA CARRERA TELEVISIVA DE PILAR RUBIO

Desde sus comienzos como reportera hasta convertirse en presentadora de grandes formatos, Pilar Rubio ha trabajado en:

“Sé lo que hicisteis...” (La Sexta)

“Operación Triunfo” y “¡Más que baile!” (Telecinco)

“Ninja Warrior” y “El Hormiguero” (Antena 3)

“Sí quiero” (Canal Sur)

“Fit Life” (Fox Life)

“Discovering Canary Islands” (Rakuten TV)

“El Desafío” (Antena 3) como jurado

Su versatilidad le ha permitido adaptarse a distintos géneros, desde concursos hasta entrevistas y realities.

8. SUS INCURSIONES EN CINE, MODA Y LIBROS

Además de la televisión, Pilar ha probado suerte en el cine, con películas como “Isi/Disi: Alto voltaje”, “Carlitos y el campo de los sueños” y “Tensión sexual no resuelta”. También ha aparecido en videoclips y en varios cortometrajes.

En 2011 lanzó su propia línea de ropa, MetalHead, y más adelante escribió libros como:

“Embarazada, ¿y ahora qué?” (2016)

“Mi método para llevar una vida saludable” (2021)

