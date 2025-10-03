Roberto Alejandro se suma al grupo de participantes que forman parte de la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, reality de Telemundo que premia con US$200,000 al ganador. Conoce más sobre este competidor en esta nota.

“De la pista de baile… a la pista más extrema. Estoy listo para mover el cuerpo”, escribió en su cuenta de Instagram antes de ingresar al show.

Roberto Alejandro ingresó a la segunda temporada del show (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

¿QUIÉN ES ROBERTO ALEJANDRO?

Roberto Alejandro es un bailarín que aceptó el reto de competir en uno de los realities más extremos de la televisión hispana. Para ello se ha preparado intensamente, tal como lo muestra en sus redes sociales.

Además de la gran cantidad de rutinas de ejercicios que practica en el gimnasio, también lo viene haciendo en su casa, pues sabe que la competencia será muy fuerte; por tanto, tiene conocimiento que tanto lo físico como lo mental jugarán un rol importante.

"Cada cumpleaños es una oportunidad para comenzar de nuevo. Subiendo de nivel: nuevas misiones, nuevas aventuras, ¡vamos!", escribió el 22 de septiembre de 2025 (Foto: Roberto Alejandro / Instagram)

Debido a su porte, ha sido llamado para modelar prendas de vestir y algunos accesorios, que lo han llevado a estar en el foco de atención de muchas personas.

Es activo en sus redes sociales, donde sube fotografías y videos de su vida diaria, aunque resaltan las imágenes en los que muestra su trabajado cuerpo, el cual ha robado gran cantidad de suspiros en sus seguidores.

Su cumpleaños es el 22 de septiembre y tiene 36 años. Es natural de Monterrey, México y su cuenta de Instagram es: @rg1_alejandro.

El mexicano roba gran cantidad de suspiros en las redes sociales (Foto: Roberto Alejandro / Instagram)

Aquí modelando y mostrando su trabajado cuerpo (Foto: Roberto Alejandro / Instagram)

Sin duda, le gusta lucir su torso desnudo (Foto: Roberto Alejandro / Instagram)

