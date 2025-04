El cantante dominicano Rubby Pérez vivió un momento aterrador durante una presentación en Santo Domingo. Mientras ofrecía un concierto en la conocida discoteca Jet Set, el techo del lugar se desplomó repentinamente.

Cientos de personas estaban presentes esa noche para disfrutar del espectáculo. Tras el colapso, Pérez fue rescatado entre los escombros del local, ubicado en la capital de República Dominicana. El accidente dejó un saldo de 44 personas fallecidas y cientos de heridos.

Uno de los detalles más impactantes fue la forma en que lograron ubicar al artista. Según contó su hija, Zulinka Pérez, a medios locales, su padre utilizó su voz para pedir ayuda.

“Lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo escucharan”, relató la mujer según Telemundo. “Esperemos por el Señor que salga bien de todo”, agregó.

Zulinka también estuvo dentro del lugar y sobrevivió al derrumbe. Recordó que su padre siempre le pedía que lo protegiera en caso de una tragedia. “Él siempre me ha dicho, mami, si algún día me pasa algo tápame para que nadie me tome fotos”, expresó.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el colapso del techo de la discoteca.

El cantante se salvó de ser una de las víctimas mortales de la tragedia, que dejó un saldo de 44 fallecidos. (Foto: Color Visión Canal 9 / YouTube)

Por ahora, las causas del colapso del techo son desconocidos. (Foto: Color Visión Canal 9 / YouTube)

Quién es Rubby Pérez

Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, nació en Haina, República Dominicana, el 8 de marzo de 1956. Inicialmente aspiraba a ser beisbolista, pero un accidente automovilístico truncó su carrera deportiva. Este hecho lo llevó a explorar su talento musical, estudiando piano y guitarra en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo. Su nombre artístico se lo debe a su abuela materna, y con el tiempo se ganó el apodo de “La voz más alta del merengue” por su potente registro vocal.

Su trayectoria musical comenzó en diversas agrupaciones juveniles, incluyendo el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil y Los Hijos del Rey; sin embargo, su popularidad se disparó al unirse a la orquesta de Wilfrido Vargas a principios de la década de 1980.

Durante su tiempo con Vargas, interpretó éxitos como “El Africano”, “Volveré” y “Las Avispas”, consolidándose como una figura destacada en el género del merengue. En 1987, Pérez decidió emprender su carrera como solista, marcando el inicio de una nueva historia musical.

Como solista, Rubby Pérez cosechó numerosos éxitos que lo establecieron como uno de los principales exponentes del merengue. (Foto: @rubbyperezoficial)

Como solista, cosechó numerosos éxitos que lo establecieron como uno de los principales exponentes del merengue. Canciones como “Buscando tus Besos”, “Dame Veneno” y “Enamorado de ella” se convirtieron en himnos latinos populares. Su álbum homónimo “Rubby Pérez” alcanzó el puesto #15 en la lista Tropical de Billboard, y el sencillo “Enamorado de ella” llegó al puesto #29 en los Latin Charts.

A lo largo de su carrera, recibió múltiples premios y reconocimientos, incluyendo varios Premios Casandra en República Dominicana y discos de oro y platino en Venezuela por su primer álbum como solista.

Cuál es su estado de salud actual

Cabe agregar que, según Univision, Rubby Pérez ya fue rescatado de los escombros y hospitalizado tras ser víctima del derrumbre del techo de la discoteca Jet Set.

El programa “El Gordo y La Flaca” reveló que, según su mánager, el cantante “tuvo un problema en la pierna”, pero “se encuentra bien dentro de lo que cabe”.

Sobre su estado de ánimo, la periodista Gelena Solano señaló que Pérez está “nervioso y triste” tras la tragedia ocurrida durante su presentación en la discoteca la madrugada de este 8 de abril.