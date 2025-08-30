Después de quedarse en el segundo lugar en la edición 2024 de “Supervivientes”, Rubén Torres regresa decidido a llevarse el triunfo en esta temporada “All Stars 2025”, que reúne a los mejores competidores y a los más polémicos. ¿No sabes quién es? No te preocupes que a continuación te doy detalles de este competitivo participante que llegó a ser líder más de diez veces en el reality más extremo de la televisión española.

“Pues sí, soy Torres; y he vuelto a caer en la tentación… pero esta vez he caído en la tentación de concursar en ‘Supervivientes All Stars’. Preparaos porque vengo dispuesto a darlo todo con tal de ganar”, dijo.

1. DATOS PERSONALES DE RUBÉN TORRES

Nombre completo: Rubén Torres Martin

Rubén Torres Martin Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Barcelona, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 14 de agosto

14 de agosto Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 33 años

33 años Instagram: @rubentorres___

@rubentorres___ TikTok: @rubentorres__

Con sus publicaciones, enamora a sus miles de seguidores (Foto: Rubén Torres / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES RUBÉN TORRES?

Rubén Torres es un bombero y tatuador que ha formado parte de algunos realities, en los que ha dejado huella.

Disfrutando de un día en el mar (Foto: Rubén Torres / Instagram)

3. ¿EN QUÉ REALITIES ESTUVO?

El español formó parte de “Falso amor” (2023), show con el que se hizo conocido; “Supervivientes 2024”, en el que fue subcampeón; y “La isla de las tentaciones 8” (enero a marzo de 2025).

Una de las cosas es que le encanta viajar y conocer diversos lugares (Foto: Rubén Torres / Instagram)

4. ES BOMBERO Y TATUATOR PROFESIONAL

Es bombero de Barcelona y tatuador profesional; es más, tiene un estudio de tatuajes y piercings llamado Chester Tatoo que abrió en 2022.

5. ¿RUBÉN TORRES TIENE PAREJA?

Sí. Rubén Torres está muy enamorado de Laura Cantizano, con quien publica fotografías y videos en sus redes sociales.

Aquí junto a su novia (Foto: Rubén Torres / Instagram)

6. SU MASCOTA ES SU ADORACIÓN

Su perro Braco ocupa un lugar importante en su vida, tal como lo refleja en sus redes sociales, ya que lo acompaña en todo momento.

Al lado de su amada mascota (Foto: Rubén Torres / Instagram)