Después de quedarse en el segundo lugar en la edición 2024 de “Supervivientes”, Rubén Torres regresa decidido a llevarse el triunfo en esta temporada “All Stars 2025”, que reúne a los mejores competidores y a los más polémicos. ¿No sabes quién es? No te preocupes que a continuación te doy detalles de este competitivo participante que llegó a ser líder más de diez veces en el reality más extremo de la televisión española.
“Pues sí, soy Torres; y he vuelto a caer en la tentación… pero esta vez he caído en la tentación de concursar en ‘Supervivientes All Stars’. Preparaos porque vengo dispuesto a darlo todo con tal de ganar”, dijo.
1. DATOS PERSONALES DE RUBÉN TORRES
- Nombre completo: Rubén Torres Martin
- Lugar de nacimiento: Barcelona, España
- Nacionalidad: Española
- Cumpleaños: 14 de agosto
- Año de nacimiento: 1992
- Edad: 33 años
- Instagram: @rubentorres___
- TikTok: @rubentorres__
2. ¿QUIÉN ES RUBÉN TORRES?
Rubén Torres es un bombero y tatuador que ha formado parte de algunos realities, en los que ha dejado huella.
3. ¿EN QUÉ REALITIES ESTUVO?
El español formó parte de “Falso amor” (2023), show con el que se hizo conocido; “Supervivientes 2024”, en el que fue subcampeón; y “La isla de las tentaciones 8” (enero a marzo de 2025).
4. ES BOMBERO Y TATUATOR PROFESIONAL
Es bombero de Barcelona y tatuador profesional; es más, tiene un estudio de tatuajes y piercings llamado Chester Tatoo que abrió en 2022.
5. ¿RUBÉN TORRES TIENE PAREJA?
Sí. Rubén Torres está muy enamorado de Laura Cantizano, con quien publica fotografías y videos en sus redes sociales.
6. SU MASCOTA ES SU ADORACIÓN
Su perro Braco ocupa un lugar importante en su vida, tal como lo refleja en sus redes sociales, ya que lo acompaña en todo momento.