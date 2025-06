A veces ves una serie y hay un personaje que te atrapa al instante y eso pasa cuando ves la cuarta temporada de “Rosario Tijeras” —que se estrenó el 18 de junio en Netflix— y apareció Ruby. Me puse a investigar y me encontré con una actriz que, aunque lleva poco tiempo en la industria, tiene una presencia que no se olvida: Samantha Acuña.

La reconocí porque ya la había visto en “Control Z”, esa serie de Netflix que fue todo un fenómeno en Latinoamérica. Su personaje era intenso, misterioso y muy real. Ahí ya había notado que esta artista tenía algo diferente, una especie de fuerza silenciosa que llama la atención sin necesidad de gritar.

Y aunque pensé que tenía años en el medio, me sorprendí al descubrir que su carrera es bastante reciente. Empezó en el mundo artístico casi por casualidad, pero con una determinación que pocas veces se ve. Hoy, ya suma participaciones en series que han marcado tendencia y que la colocan como una de las actrices jóvenes más prometedoras de México.

Así que si te quedaste con la duda de quién es esa chica que hace de Ruby en “Rosario Tijeras”, sigue leyendo. Te cuento todo lo que encontré y, de paso, te aseguro que vas a querer seguirle su camino.

1. ¿QUIÉN ES SAMANTHA ACUÑA?

Samantha Acuña es una actriz y modelo mexicana nacida en la Ciudad de México el 30 de marzo de 1994. Tiene 31 años. Aunque muchos la están descubriendo ahora por su papel como Ruby en Rosario Tijeras, su verdadero salto a la fama vino gracias a su participación en la serie original de Netflix, “Control Z” (2020). Desde entonces, se ha ganado un lugar en la industria por su talento, su autenticidad y su imagen poderosa.

2. SU CAMINO ESTABA ALEJADO DE LA ACTUACIÓN

Lo más interesante de su historia es que no planeaba dedicarse a la actuación desde el principio. Samantha estudió gastronomía. Sí, nada que ver con el mundo del espectáculo. Pero a veces la vida nos tiene guardadas sorpresas, y eso fue lo que le pasó a ella.

3. ¿CÓMO INICIÓ EN LA ACTUACIÓN?

Su primer contacto con las cámaras fue en 2017, cuando fue a un casting para un videoclip de J Balvin. No tenía experiencia, pero su carisma y presencia la hicieron quedarse con el papel. Desde ahí, algo en ella hizo clic. Decidió que ese era su camino y comenzó a formarse de forma profesional.

Luego vendría su gran oportunidad: “Control Z”, creada por Miguel García Moreno, Adriana Pelusi y Alejandro Lozano. En la serie interpretó a una estudiante con secretos profundos, envuelta en una trama de ciberacoso, traiciones y revelaciones explosivas. La serie fue un boom no solo en México, sino también en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

4. ¿EN QUÉ PROYECTOS HA PARTICIPADO?

Después de eso, Samantha participó en otros proyectos como “Game Over”, “Kokoro: Corazón de Ciudad”, y por supuesto, en “Rosario Tijeras 4”, donde interpreta a Ruby, un personaje que mezcla fuerza y vulnerabilidad, y que sin duda ha dejado marca entre los fans.

Samantha Acuña en la serie "Control Z" (Foto: Netflix)

5. ¿CÓMO ES SU PERSONAJE EN ROSARIO TIJERAS?

Ruby es uno de esos personajes que no pasan desapercibidos. Aparece en la cuarta temporada de “Rosario Tijeras”, una serie que ya tenía una base de fans sólida gracias al papel protagónico de Bárbara de Regil. Pero llega a refrescar la historia con una energía distinta: es joven, impulsiva y tiene una historia de fondo cargada de matices.

Samantha le aporta al personaje una mezcla de dureza y ternura que lo hace muy real. No es solo una chica más en una historia de acción, sino alguien con una carga emocional que se siente en pantalla. Por eso, muchos empezaron a buscar su nombre apenas terminó el capítulo.

Samantha Acuña como Ruby en una escena de la temporada 4 de la serie "Rosario Tijeras" (Foto: Netflix)

6. ¿QUÉ SE SABE DEL FUTURO DE SAMANTHA ACUÑA?

Aunque su carrera es joven, todo indica que Samantha Acuña va por un camino ascendente. Su entrega, su disciplina y su conexión con personajes complejos la están posicionando como una actriz que vale la pena seguir. No es solo una cara bonita (que sin duda lo es), sino una intérprete con una capacidad emocional sorprendente para tan corta trayectoria.

Ella misma dijo en una entrevista con Sensacine México: “La carrera de actuación es algo que llegó a mi vida justo en el momento indicado, y por supuesto, ‘Control Z’ también”. Y creo que tiene toda la razón. A veces no se trata de llegar primero, sino de llegar en el momento justo y Samantha lo está haciendo a lo grande.

7. FOTOS DE INSTAGRAM DE SAMANTHA ACUÑA

Samantha Acuña es una de las actrices más prometedoras de México (Foto: Samantha Acuña / Instagram)

Samantha Acuña es una de las actrices más prometedoras de México (Foto: Samantha Acuña / Instagram)

