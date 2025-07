"Aunque no me crean, tengo un sentido del ridículo espantoso. Me da pena muchas cosas, pero las escondo con mi forma de ser. Me hice fotos con @edeurquidi y le dije que no suelo tener fotos de estudio, que me sacara como yo soy; y siento que lo hizo a la perfección"; escribió Shiky en junio de 2025 (Foto: @edeurquidi / Instagram)