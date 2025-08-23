Después de haber formado parte de “Supervivientes” en 2011, Sonia Monroy regresa a la edición “All Stars 2025” para demostrar que aún sigue vigente y que puede llegar nuevamente a la etapa final del reality más extremo de la televisión española. ¿No la recuerdas mucho o no sabes quién es? No te preocupes que a continuación, te lo detallo.

“¡Regreso a Honduras! 14 años después vuelvo a la isla de la que casi no salgo, la que me vio luchar, sufrir, reír, llorar, caer… pero siempre levantarme y seguir adelante hasta la final. Hoy vuelvo aún más fuerte, más guerrera, más indestructible con las huellas de aquella batalla, pero también con la fuerza de mil tormentas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ella regresó por su revancha a "Supervivientes" (Foto: Sonia Monroy / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE SONIA MONROY

Nombre completo: Sonia Monroig Casals

Sonia Monroig Casals Más conocida como: Sonia Monroy

Sonia Monroy Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Barcelona, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 1 de octubre

1 de octubre Año de nacimiento: 1972

1972 Edad: 52 años

52 años Instagram: @soniamonroyhollywood

@soniamonroyhollywood YouTube: @SoniaMonroyOfficial

"Soy fuerte pero sigo llorando", publicó en 2023 (Foto: Sonia Monroy / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES SONIA MONROY?

Sonia Monroy es una actriz y cantante española, fundadora de Sex Bomb que impulsó su carrera. En el mundo de la actuación ha formado parte de diversos proyectos, tanto en su país como en Estados Unidos.

Ella tiene en sus redes sociales miles de seguidores (Foto: Sonia Monroy / Instagram)

3. SU PASO POR “SUPERVIVIENTES 2011”

Ella fue una de las participantes de “Supervivientes en 2011”, reality en el que fue salvada por el público hasta en ocho ocasiones. Llegó a la etapa final y estuvo en competencia durante 84 días. La fecha de su eliminación se desvaneció al suelo, donde permaneció por varios minutos sin reaccionar.

4. FUNDÓ SEX BOMB

Monroy fundó el grupo Sex Bomb, con el que lanzó un álbum que vendió más de 50,000 copias en España, llegando a ser Disco de Oro. Pese a que la agrupación se disolvió, ella continuó su carrera.

Ella roba suspiros a miles de personas (Foto: Sonia Monroy / Instagram)

5. SIGUE SU CARRERA COMO CANTANTE EN SOLITARIO

Antes de formar el grupo, ella ya había lanzado un sencillo titulado “Una buena vida” en 1999, algo que siguió tras disolverse su agrupación femenina. Fue así que lanzó varios temas como “Tú eres mi cielo” (2005), “Lorenzo” (2008), “Los chicos en la playa” (2010), “Contigo no será” (2013), “You are my baby, Oskar” (2015), por citar algunos.

6. TAMBIÉN INCURSIONÓ EN LA ACTUACIÓN

En su país formó parte de series y películas como “Los exitosos Pells”, “Te lo mereces”, “Atómica”, “Una noche de cine”, “Torrente 4”, “Hermanos” y “Serie B”, en este último con el papel protagónico.

"Nunca dejes que nadie te borre la sonrisa", escribió en junio de 2023 (Foto: Sonia Monroy / Instagram)

7. DEJÓ ESPAÑA Y SE FUE A HOLLYWOOD

Tras haber formado algunos proyectos, Sonia Monroy decidió dejar España y buscar nuevas oportunidades en Hollywood. Actuó en “Hollywood or Bust”, “Pump”, “Less than a whisper”, “EuroClub”, “EuroKing”, “Marta’ s Dance”, por citar algunos.

"La mujer poderosa solo tú la creas. Quiérete a ti misma y no esperes nada", escribió en marzo de 2025 (Foto: Sonia Monroy / Instagram)

8. FUE COLABORADORA EN VARIOS PROGRAMAS

Monroy fue colaboradora de algunos programas televisivos. Estos son: “Crónicas marcianas” (1998-2005), “Vitamina N” (2002) y “Sálvame” (2009-2010), en los que dejó ver su carisma.

La cantante luciendo un vestido verde con cuelo camisa (Foto: Sonia Monroy / Instagram)

9. PARTICIPÓ EN DOS REALITIES MÁS ANTERIORMENTE

Además de “Supervivientes 2011”, ella formo parte de “Campamento de verano” (2013) convirtiéndose en la novena expulsada y “La casa fuerte 2” (2020) siendo la tercera eliminada.

