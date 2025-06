Si alguna vez has sentido que el mundo simplemente no te da un respiro y que urges de hacer lo que sea por el bienestar de tus seres queridos, probablemente conectes profundamente con “Harta”, el más reciente drama social de Netflix dirigido por Tyler Perry. En esta película, Taraji P. Henson interpreta a Janiyah Wiltkinson, una madre soltera abrumada por las responsabilidades, la falta de oportunidades y una serie de problemas personales que la empujan al borde del colapso. La película no solo es poderosa por su temática, sino que lo es aún más gracias a la interpretación honesta y cruda de Taraji, que parece haber nacido para dar vida a este tipo de personajes.

Personalmente, no me sorprendió verla brillar en este papel, porque Taraji P. Henson es una actriz con un historial impresionante. Ha hecho de todo: cine, televisión, comedia, drama y hasta musicales animados. Y en cada uno de esos espacios ha dejado huella. Si aún no la ubicas más allá de “Harta”, te aseguro que después de leer esto, querrás explorar toda su filmografía. Aquí te cuento quién es, cómo empezó, qué la inspira y por qué hoy es una de las figuras más sólidas de Hollywood.

1. ¿QUIÉN ES TARAJI P. HENSON?

Taraji Penda Henson es una actriz, cantante, productora y activista estadounidense, nacida el 11 de septiembre de 1970 en Washington, D.C. Es especialmente conocida por sus papeles en “Empire” como Cookie Lyon, en “Hidden Figures” como la matemática Katherine Johnson, y en “El Curioso Caso De Benjamin Button”, donde interpretó a Queenie, un papel que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto. Su carrera ha estado marcada por una mezcla de talento innato, determinación y una sensibilidad única para conectar con el público.

A lo largo de los años, Taraji se ha convertido en una figura respetada y admirada dentro y fuera del mundo del espectáculo. No solo por sus actuaciones, sino también por su trabajo en causas sociales, en especial la salud mental dentro de la comunidad afroamericana. Ha ganado premios como el Globo de Oro, ha sido nominada a los Emmy, y ha dejado claro que su presencia en la industria no es pasajera: está aquí para quedarse y para cambiar las reglas del juego.

2. DATOS PERSONALES DE TARAJI P. HENSON

Nombre completo: Taraji Penda Henson

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1970

Edad: 54 años

Lugar de nacimiento: Washington D.C., Estados Unidos

Nacionalidad: estadounidense

Ocupación: actriz, cantante

Hijos: Marcell Henson

3. ¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS AÑOS?

Taraji creció en el sureste de Washington D.C., hija de Bernice Gordon, una gerente corporativa, y Boris Henson, quien trabajaba como portero. Su infancia no fue fácil, pero estuvo marcada por una profunda conexión con su familia y por una educación basada en valores firmes. Pasaba los veranos en casa de sus abuelos en Maryland, lo que le dio un contraste de realidades que sin duda influyó en su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos.

Desde joven demostró una inclinación artística, aunque al principio su camino no fue tan directo. Comenzó estudiando Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal Técnica de Carolina del Norte, pero luego decidió seguir su verdadera pasión: la actuación. Se trasladó a la Universidad de Howard, donde estudió Artes Teatrales mientras trabajaba en el Pentágono por la mañana y como camarera en un crucero por la noche. Una mujer hecha a pulso, sin duda.

4. SUS PRIMEROS AÑOS EN LA ACTUACIÓN

Después de graduarse en Howard, Taraji decidió lanzarse al mundo del cine con lo que tenía: un hijo pequeño, 700 dólares en el bolsillo y una maleta llena de sueños. Se mudó a Los Ángeles y empezó a audicionar. No fue un camino fácil, pero su tenacidad la llevó a conseguir su primer gran papel como Yvette en “Baby Boy” (2001), dirigida por John Singleton. A partir de ahí, todo cambió.

Ese papel la puso en el radar de Hollywood, y rápidamente llegaron otros proyectos. En 2005, participó en “Hustle & Flow”, una película que no solo fue aclamada, sino que ganó un Óscar a Mejor Canción Original. Taraji no solo actuó en el film, también interpretó esa canción en vivo durante la ceremonia de los Premios de la Academia. Desde el principio dejó claro que lo suyo no era simplemente actuar: era transformar cada personaje en algo profundamente humano.

5. ¿QUE PAPELES LA CATAPULTARON A LA FAMA?

Sin duda, “Empire” fue un antes y un después. Taraji interpretó a Cookie Lyon, una mujer fuerte, irreverente, decidida y cargada de matices. Cookie no solo se robó la serie: se robó el corazón de millones. Ella ganó un Globo de Oro por ese papel e hizo historia como una de las pocas actrices afroamericanas en recibir ese reconocimiento por una serie dramática.

Además, su actuación en “Hidden Figures” (2016), donde encarnó a la matemática Katherine Johnson —una de las mujeres negras que trabajaron en la NASA durante la carrera espacial— la llevó a lo más alto del cine contemporáneo. Esa película no solo fue un éxito comercial, también un fenómeno cultural que revalorizó el rol de las mujeres negras en la historia de Estados Unidos. Taraji fue el alma de esa historia.

6. ¿CÓMO LLEGÓ A “EMPIRE”?

El personaje de Cookie Lyon parecía escrito para ella. Taraji ha dicho en varias entrevistas que luchó para conseguir el papel, y que sabía que lo haría inolvidable. Y vaya si lo hizo. En “Empire”, Cookie es una exconvicta que sale de prisión tras 17 años y regresa para reclamar su lugar en el imperio musical que ayudó a construir. Su fuerza, su humor y su vulnerabilidad conquistaron tanto a la crítica como al público.

La serie, emitida por FOX entre 2015 y 2020, se convirtió en un fenómeno de audiencias y cultura pop. Taraji no solo brilló como actriz, sino que también demostró su habilidad para liderar un elenco y llevar sobre sus hombros una producción de alto nivel. Empire fue la confirmación de que Taraji ya no era solo una actriz reconocida: era una estrella.

6. ¿QUE REPRESENTA SU PAPEL EN “HARTA”?

En “Harta”, vemos a una Taraji P. Henson más cruda, más real, más desgarradora. Su personaje, Janiyah Wiltkinson, es una madre al límite. Su hija está enferma, su trabajo tambalea y el sistema simplemente no está hecho para que personas como ella salgan adelante. Es una historia íntima, pero también colectiva. Es la historia de muchas mujeres que llegan al punto de decir: “Ya no puedo más”.

La película está dirigida por Tyler Perry, un cineasta que sabe cómo narrar el dolor con humanidad. Y Taraji brilla en este entorno. Cada gesto, cada lágrima, cada palabra que pronuncia en Harta está cargada de verdad. Es uno de esos papeles que no se olvidan fácilmente, y que te hacen pensar: “Ella no solo está actuando, está viviendo eso frente a nosotros”.

8. SU ACTIVISMO CON LA SALUD MENTAL

En 2018, fundó la Boris Lawrence Henson Foundation, en honor a su padre, un veterano de guerra que sufría de problemas de salud mental. Su objetivo es claro: eliminar el estigma en torno a la salud mental dentro de la comunidad afroamericana. Lo hace a través de programas de concientización, becas, y campañas de acceso a terapias.

Taraji ha compartido sus propias experiencias con la depresión y la ansiedad, rompiendo el silencio y creando espacios seguros. Es una de las pocas celebridades que se ha atrevido a hablar del tema con tanta sinceridad. Su fundación está cambiando vidas y demostrando que cuidar la mente también es una forma de resistencia.

9. ¿POR QUÉ ES UNA FIGURA A LA CUAL DEBERÍAS SEGUIR?

Porque Taraji es mucho más que una actriz con talento. Es una mujer que ha sabido transformar el dolor en arte, la adversidad en motivación, y su plataforma en un vehículo de cambio. Su historia inspira, su trabajo emociona y su visión del mundo te hace reflexionar. Es una voz necesaria en estos tiempos.

Así que si todavía no la sigues, este es el momento perfecto. Ya sea por su papel como Janiyah en “Harta”, por su inolvidable Cookie Lyon en “Empire”, o por su activismo fuera de las pantallas, Taraji P. Henson es una figura indispensable en la cultura actual. Y lo mejor es que todavía tiene mucho más por ofrecer.

10. FOTOS DE INSTAGRAM DE TARAJI P. HENSON

