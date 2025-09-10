Si alguna vez viste “The Secret Lives of Mormon Wives” en Hulu o Disney+, probablemente ya sabes quién es Taylor Frankie Paul. Pero si su nombre apenas te suena, prepárate, porque su historia es de esas que parecen escritas para la televisión. Y justamente por eso, ahora dará el salto a uno de los realities más populares del mundo: “The Bachelorette”, cuya temporada 22 se emitirá por ABC en 2026.

Taylor no es una cara conocida dentro del universo “Bachelor Nation”, lo cual hace aún más interesante su participación. De hecho, es la primera vez que la franquicia elige a una protagonista que no ha sido concursante en alguna edición anterior. La noticia se dio a conocer a través del podcast “Call Her Daddy”, conducido por Alex Cooper, donde la influencer confesó estar en estado de shock. “No me lo creo… y no creo que lo haré hasta que la limusina esté frente a mí”, dijo entre risas nerviosas.

A sus 31 años, Taylor llega a “The Bachelorette” con una historia de vida marcada por escándalos, cambios profundos y una exposición mediática que ha crecido desde su aparición en MomTok (la famosa comunidad de mamás influencers en TikTok), hasta convertirse en la estrella más controversial del reality de Hulu. Madre de tres hijos, exesposa, exnovia, arrestada en una ocasión, pero también resiliente y decidida, está lista para encontrar el amor, esta vez bajo las cámaras de ABC.

Ahora bien, si te preguntas quién es realmente esta mujer que pasará de hablar de crianza y “soft swinging” en TikTok a repartir rosas en prime time, aquí te dejo todo lo que necesitas saber:

1. ¿QUIÉN ES TAYLOR FRANKIE PAUL?

Taylor Frankie Paul es una influencer, creadora de contenido y estrella de realities estadounidense que se hizo famosa dentro de la comunidad #MomTok en TikTok. Más adelante, su nombre se viralizó cuando confesó públicamente que había practicado “soft swinging” (intercambio de parejas con ciertas reglas) junto a su exesposo, dentro de su comunidad mormona en Utah.

Ese episodio la catapultó a la fama, y también desencadenó su divorcio, la pérdida de varias amistades y un enorme interés mediático. Hoy, lejos de ocultarse, Taylor sigue compartiendo su vida, y ahora protagoniza dos realities: “The Secret Lives of Mormon Wives” en Hulu y, próximamente, “The Bachelorette 22” en ABC.

2. DATOS PERSONALES DE TAYLOR FRANKIE PAUL

Nombre completo: Taylor Frankie Paul

Taylor Frankie Paul Edad: 31 años

31 años Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1994

23 de mayo de 1994 Lugar de residencia: Salt Lake City, Utah

Salt Lake City, Utah Religión: Miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (aunque con una visión más flexible)

Miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (aunque con una visión más flexible) Estado civil: Soltera

Soltera Hijos: Tres – Indy, Ocean (con su exesposo Tate Paul) y Ever (con su expareja Dakota Mortensen)

Tres – Indy, Ocean (con su exesposo Tate Paul) y Ever (con su expareja Dakota Mortensen) Redes sociales: Activa principalmente en TikTok e Instagram

Activa principalmente en TikTok e Instagram Profesión: Influencer, empresaria digital y figura de televisión

3. ¿A QUÉ SE DEDICA?

Taylor empezó como influencer de estilo de vida familiar dentro de la tendencia #MomTok, donde publicaba videos de humor, rutinas maternales y momentos cotidianos con sus hijos. A medida que crecía su comunidad, también empezó a trabajar con marcas, colaboraciones pagadas y eventos.

Su gran salto a la televisión llegó con “The Secret Lives of Mormon Wives”, el reality de Hulu que documenta la vida de un grupo de madres mormonas en Utah, abordando tanto los escándalos internos como los desafíos de equilibrar fe, fama y familia. Ahora, su próxima aventura profesional será en “The Bachelorette”, donde buscará amor frente a millones de espectadores.

4. ¿HA ESTADO CASADA ANTES?

Sí. Taylor estuvo casada con Tate Paul desde 2016 hasta 2022. El matrimonio terminó tras el escándalo público por su implicación en una dinámica de “soft swinging” con otras parejas de su comunidad. Luego, mantuvo una relación intermitente con Dakota Mortensen, con quien tuvo a su tercera hija. Tras una serie de conflictos, ambos decidieron ponerle punto final a la relación poco antes de que ella aceptara ser la nueva soltera de “The Bachelorette”.

5. ¿HA TENIDO PROBLEMAS LEGALES?

En efecto, Taylor fue arrestada en 2023 por cargos menores relacionados con un altercado doméstico con su entonces pareja, Dakota Mortensen. Aunque los cargos fueron retirados y no pasó tiempo en prisión, la situación se volvió mediática y fue parte de la narrativa en “Secret Lives of Mormon Wives”. La famosa ha hablado abiertamente de ese episodio, describiéndolo como “la peor noche” de su vida, y asegurando que ha trabajado mucho en su desarrollo personal desde entonces.

6. ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA IGLESIA MORMONA?

Taylor se identifica como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero ha dejado claro que no limita sus decisiones (ni sus relaciones amorosas) a los lineamientos más conservadores de su religión. “Estoy abierta a conocer a un mormón, pero no tiene que serlo necesariamente”, dijo durante su entrevista con Alex Cooper. Esta apertura es parte de lo que ha hecho que muchas personas la vean como una figura polarizante, pero también muy real y moderna.

7. ¿CUÁL ES SU PAPEL EN “THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES”?

Taylor es, sin duda, la figura central del reality de Hulu. Desde su divorcio hasta su maternidad y relaciones fallidas, todo ha sido parte de la trama. La segunda temporada documentó los altibajos con Dakota, el nacimiento de su tercera hija y las tensiones con sus compañeras de reparto.

Lo interesante es que Taylor continuará participando en la tercera temporada del show (que se estrena el 13 de noviembre de 2025), lo que plantea una situación inédita: estará en dos realities de alto perfil al mismo tiempo. Esto podría generar más atención mediática, tanto positiva como crítica.

8. ¿QUÉ ESPERA DEL AMOR EN “THE BACHELORETTE”?

Taylor lo dijo sin rodeos: esto será un territorio completamente nuevo para ella. “Me casé joven, luego tuve otra relación larga. Nunca he estado saliendo con varios chicos al mismo tiempo”, confesó. A pesar de tener dudas logísticas (como ser madre soltera con tres hijos y organizar viajes), siente que esta es una oportunidad única y está decidida a hacerla funcionar.

Para ella, esta temporada no será solo un show romántico, sino también una búsqueda personal de validación, crecimiento y, tal vez, redención. La audiencia, que ya la ha acompañado en su vida íntima durante años, está lista para ver qué versión de Taylor conoceremos esta vez.

