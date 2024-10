La segunda temporada de “Los 50″ llega con muchos retos y una convivencia extrema entre medio centenar de participantes. Una de las celebridades que forma parte de este show de Telemundo es Stephanie Valenzuela, quien llega con muchas expectativas a la competencia, aunque reconoce que lo suyo no son los enfrentamientos deportivos, pero sí cuando se trata de estrategias. ¿Sabes quién es exactamente? No te preocupes que en esta nota te lo contamos.

“De ‘Los 50′ no tengo expectativas realmente. Lo que voy es con mucha actitud y ganas de conocer gente nueva. Las características que tengo para ganar es que soy extrovertida, lo que sí no veo fácil será la convivencia porque me falta paciencia. Soy más de estrategias y depende de las personas que estén conmigo para fluir. En el juego soy competitiva, pero tengo mis favoritos que son de habilidad mental y de estrategia; no soy deportista, pero mi cerebro es lo que me defiende (…). A la audiencia quiero decirle que esperen a una nueva Tefi porque todos vamos cambiando y evolucionando, creo que he aprendido a través de los 12 años haciendo realities y esta vez quiero hacer algo diferente”, señaló a Telemundo.

DATOS PERSONALES DE TEFI VALENZUELA

Nombre completo: Stephanie Valenzuela Yábar

Más conocida como: Tefi Valenzuela

Lugar de nacimiento: Arequipa, Perú

Nacionalidad: Peruana

Cumpleaños: 20 de febrero

Año de nacimiento: 1990

Edad: 34 años

Instagram: @tefivalenzuela

TikTok: @tefivalenzuela

X: @tefivalenzuela5

YouTube: @TEFIVALENZUELA

2. ¿QUIÉN ES TEFI VALENZUELA?

Tefi Valenzuela es una personalidad de televisión, modelo y cantante peruana que reside en México. Ha participado en varios programas peruanos y mexicanos.

3. ESTUDIÓ UNA CARRERA, PERO LA ABANDONÓ

Al terminar la secundaria en su natal Arequipa, se mudó a Bolivia para estudiar la carrera de Arquitectura; sin embargo, no estuvo muy convencida y terminó por abandonar la universidad.

4. DEBUT TELEVISIVO

En 2012, debuta en el programa peruano “Desafío sin fronteras” como reportera. En ese momento, tenía 22 años.

5. PARTICIPÓ EN CERTÁMENES DE BELLEZA

Tras su paso por el show, incursiona en el mundo del modelaje y en seguida en certámenes de belleza como Miss Gaming Perú 2012, en el que quedó entre las finalistas, pero al año siguiente se convirtió en la ganadora de Miss Arequipa 2013. En 2014, fue la segunda finalista del WosmosHawain Tropic.

6. INCURSIÓN EN EL MUNDO DE LOS REALITIES

En 2013, Tefi Valenzuela alcanza el estrellato con su ingreso al reality “Combate”, al cual regresó en 2014 y 2015. En 2016, fue parte del show “Los reyes del playback”, aunque su paso fue muy breve y en 2019, se quedó con el tercer lugar en “El artista del año”. Tras migrar a México, en 2022 fue invitada a “La casa de los famosos” de Telemundo, donde fue la primera eliminada. Al año siguiente formó parte de “Hotel VIP” quedando en el segundo lugar y “Survivor México”, que terminó por abandonar al noveno día. Otra oportunidad en este tipo de formatos le llega en 2023 cuando participó en “Bailando con Hoy”.

7. INCURSIONÓ EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Tefi incursionó en la música en 2018 con su LP debut “Intocable”. Ella interpretó temas en varios géneros como reguetón y cumbia. Entre sus sencillos tenemos: “Fría”, “La cumbia de los infieles”, “El perdón”, “Regresa a mí”, “Mientras me curo del cora”, “Como te deseo”, entre otros.

8. TAMBIÉN ACTUÓ

Ella ha formado parte del elenco de dos películas peruanas. Estas son: “Historias no contadas” (2016) y “Jugo de tamarindo” (2019).

9. SU RELACIÓN TÓXICA CON CONOCIDO ACTOR

En noviembre de 2020, Tefi Valenzuela denunció a su entonces prometido Eleazar Gómez de haberla agredido físicamente e incluso intentó estrangularla, algo que llevó al conocido actor a pasar varios meses en prisión y pagarle una reparación civil por daños. Según contó, a ella le había llegado información de que el actor tenía antecedentes de ser violento, pero no creyó y le dio una oportunidad en el amor; lamentablemente, esta decisión casi la lleva a perder la vida, pues fue brutalmente golpeada.