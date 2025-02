Para el deleite del público, regresó “La casa de los famosos” en su versión All-Stars, que además de reunir a los habitantes más polémicos de las cuatro anteriores temporadas, también trae algunos rostros nuevos que compartirán sus días encerrados con las celebridades que dieron de qué hablar en su momento y de seguro no se guardarán nada para esta edición. Uno de los participantes que retorna al reality es Uriel de Toro. ¿Lo recuerdas? Si no sabes nada sobre él o muy poco, no te preocupes que en los siguientes párrafos, te lo contamos.

El formato más exitoso de Telemundo se estrenó el 4 de febrero de 2025, día en el que se distribuyeron las habitaciones. Desde ahora veremos drama, controversias, peleas, alianzas, conflictos y más.

Uriel del Toro retorna a "La casa de los famosos All Stars" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE URIEL DEL TORO

Nombre completo: Uriel del Toro

Uriel del Toro Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 10 de agosto

10 de agosto Año de nacimiento: 1978

1978 Edad: 46 años

46 años Estatura: 1.87 m

Uriel del Toro roba suspiros con las fotografías que sube a sus redes sociales (Foto: @constanzamartinezg / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES URIEL DEL TORO?

Uriel de Toro es un actor e integrante de un grupo musical. Ha formado parte de una decena de producciones, entre cine y televisión.

3. SE INICIÓ COMO MODELO

Él se inició en el mundo del modelaje cuando tenía 18 años. Años después, debido a su gran desempeño en las pasarelas fue premiado como “Mejor Modelo Masculino” durante el Fashion Week México 2008.

Aquí el histrión tomándose una fotografía frente al espejo de un ascensor (Foto: Uriel del Toro / Instagram)

4. VIAJA A ARGENTINA Y SE INICIA EN LA CONDUCCIÓN TELEVISIVA

Viajó a Argentina, donde se le abrieron las puertas para ser conductor de la señal de moda Fashion TV, donde también destacó.

5. CARRERA ACTORAL

Entre las producciones que formó parte están: “Niña de mi corazón” (2010), “La que no podía amar” (2011-2012), “Mentir para vivir” (2012), “La impostora” (2014), “Mariposa de barrio” (2017), “Al otro lado del muro” (2018), “Falsa identidad” (2018-2021) y “El Conde: amor y honor” (2024).

Una fotografía antes de continuar con las grabaciones de "El Conde" (Foto: Uriel del Toro / Instagram)

6. TIENE SU GRUPO MUSICAL

Uriel de Toro también incursionó en la industria musical, pues tiene su banda Timothy Brownie junto con Andrés Cruz. Con ella ha participado en festivales como Goliath Fest, One & Arts Fest, Jah Fest, Surf & Music Fest Mazatlán y Puerto Escondido, Los Premios Telehit , el Mercedes Benz Winter Fashion y Electric Planet Music Festival.

7. TAMBIÉN INCURSIONÓ EN LOS REALITIES

Además de haber formado parte de la primera temporada de “La casa de los famosos”, él también participó de “La isla: Desafío extremo”, adonde entró en reemplazo de Julián Gil. Casi entra al grupo de finalista, siendo el desterrado número 16.

El mexicano tiene más de 300 mil seguidores en IG (Foto: Uriel del Toro / Instagram)

8. ¿CÓMO LE FUE EN SU TEMPORADA EN “LA CASA DE LOSFAMOSOS”?

Uriel del Toro estuvo en la primera temporada de “La casa de los famosos”, que inició como 17 participantes. Él se convirtió en el eliminado número 13, luego de 28 días de convivencia.

9. REDES SOCIALES DE URIEL DEL TORO