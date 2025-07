Si te gusta la música regional mexicana y también disfrutas de los realities de cocina, seguro has escuchado el nombre de Valeria Cuevas últimamente. Y es que esta joven promesa del espectáculo no solo ha heredado una voz impresionante, sino también el carisma y la fuerza escénica de su madre, la icónica Aída Cuevas, reconocida como “La Máxima Exponente de la Música Mexicana”. Ahora, esta muchacha suma un nuevo reto a su carrera: su participación en la esperada cuarta temporada de “Top Chef VIP” por Telemundo, que arranca este 29 de julio.

A sus 29 años, Valeria no es ninguna improvisada. Su carrera viene en ascenso desde hace algunos años, destacándose como cantante, presentadora y modelo. Su presencia en “Top Chef VIP 4” no solo ha generado expectativa por ver cómo se desenvuelve en la cocina, sino también por la historia familiar tan poderosa que la respalda. No cualquiera puede presumir de ser la hija de una artista ganadora del Premio Grammy, y mucho menos de haber recibido el título de “Princesa del mariachi”.

Pero lo más interesante de Valeria es que no vive a la sombra de su madre, sino que ha sabido construir su propio camino con talento, disciplina y, sobre todo, una enorme pasión por la música mexicana. Basta con escucharla interpretar temas como “Las Traicionadas” para entender por qué su voz está conquistando escenarios y plataformas digitales.

Y si bien muchos la conocíamos por su música, ahora con su entrada a “Top Chef VIP” estamos viendo una nueva faceta suya: la más humana, divertida y espontánea. En cada edición de este reality de Telemundo, el público no solo se engancha con las recetas, sino también con las historias detrás de cada participante. Por eso, hoy quiero contarte más sobre quién es esta mujer que promete brillar tanto en la cocina como en los escenarios.

1. ¿QUIÉN ES VALERIA CUEVAS?

Valeria Cuevas es una cantante, modelo y conductora mexicana, conocida por su poderosa voz y por ser la hija menor de la reconocida cantante Aída Cuevas. Aunque muchos la relacionan directamente con el legado de su madre, esta joven ha trabajado para consolidar una carrera auténtica y propia dentro de la música regional mexicana. En 2024, fue reconocida como la “Princesa del mariachi”.

La joven de 29 años es apasionada de la música, tal y como se ve en sus redes sociales (Foto: Valeria Cuevas / Instagram)

2. DATOS PERSONALES DE VALERIA CUEVAS

Nombre completo: Valeria Berganza Cuevas

Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1996

Edad: 29 años

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Nacionalidad: Mexicana

Ocupación: Cantante, modelo, conductora

Redes sociales: @soyvaleriacuevas (Instagram)

3. ¿QUIÉNES SON SUS PADRES?

Valeria es hija de Aída Cuevas, ícono del mariachi mexicano, y del político mexicano Carlos Berganza. Su madre es una de las voces más representativas del país, con una carrera que supera los 45 años y múltiples premios, incluidos dos Grammy. Su padre, por otro lado, ha sido figura pública en el ámbito político y empresarial en México.

4. ¿A QUÉ SE DEDICA VALERIA CUEVAS?

Valeria se dedica principalmente al canto. Ha seguido los pasos de su madre interpretando música regional mexicana, aunque también ha explorado otros géneros. Además de su faceta como cantante, ha trabajado como presentadora de televisión y modelo, consolidando una imagen pública versátil, fresca y muy querida por el público joven.

5. ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON AÍDA CUEVAS?

La relación entre Valeria y su madre es muy cercana. No solo comparten escenario en ocasiones, sino que Aída ha sido una gran guía e inspiración para Valeria. En entrevistas, la joven artista ha expresado el orgullo que siente de ser hija de una leyenda del mariachi, pero también ha dejado claro que desea hacerse un nombre por mérito propio.

Valeria al lado de su madre, la reconocida cantante Aída Cuevas (Foto: Valeria Cuevas / Instagram)

6. ¿POR QUÉ ES LLAMADA “LA PRINCESA DEL MARIACHI”?

Valeria Cuevas fue reconocida como “La Princesa del mariachi”, título que no solo honra su herencia musical, sino también su talento. Al recibir este nombramiento, expresó sentirse muy honrada y comprometida con llevar la música mexicana a nuevas generaciones y a rincones del mundo donde aún no ha llegado.

Valeria es conocida como "La Princesa del Mariachi" (Foto: Valeria Cuevas / Instagram)

7. ¿EN QUÉ OTRAS ÁREAS SE HA DESTACADO?

Además de cantar, Valeria ha trabajado como presentadora y modelo. Su carisma la ha llevado a participar en diferentes programas de televisión y eventos de moda. Su belleza morena y presencia escénica la convierten en una figura muy seguida en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida profesional y personal.

8. ¿CÓMO ES SU PRESENCIA EN REDES SOCIALES?

Valeria es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde ya acumula más de 100 mil seguidores. Allí comparte fotos de sus shows, looks de modelaje, momentos en familia y reflexiones personales. Su estilo elegante, pero accesible ha conectado con una audiencia que crece día a día.

10. FOTOS DE INSTAGRAM DE VALERIA CUEVAS

Valeria Cuevas es una mujer muy orgullosa de su país y de las costumbres que se han ido pasando generación tras generación (Foto: Valeria Cuevas / Instagram)

En redes sociales podemos ver varias publicaciones en las que resulta su belleza y talento para las sesiones fotográficas (Foto: Valeria Cuevas / Instagram)

Valeria Cuevas es una de las participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" (Foto: Valeria Cuevas / Instagram)

