Para sus amigos y seres queridos, Ángela Rekarte Tomasena lleva una vida aparentemente perfecta junto a su familia; sin embargo, dentro de su hogar todo es un infierno por los constantes maltratos de su esposo. Tanto es su tormento que vive angustiada hasta por lo más mínimo, algo que cambiará cuando aparece Edu, quien enciende su pasión y le propone un plan de escape, pero las cosas no resultan como las planificó. Así es la serie de Netflix “Ángela”, cuyos seis episodios están disponibles en América Latina y Estados Unidos. ¿Conoces a la protagonista? Si no es así, te doy datos sobre ella a continuación.

Antes te preciso que esta producción española fue dirigida por Norberto López Amado para Antena 3 y Atresplayer, canales a los que llegó en marzo de 2025. Se basa en la serie de televisión británica “Angela Black”, creada y escrita por Harry y Jack Williams.

Aquí Ángela cuando es medicada, algo con lo que no está de acuerdo, pues piensa que su esposo la metió a un psiquiátrico (Foto: Buendía Estudios / Bizkaia)

1. DATOS PERSONALES DE VERÓNICA SÁNCHEZ

Nombre completo: Verónica Sánchez Calderón

Verónica Sánchez Calderón Lugar de nacimiento: Sevilla, España

Sevilla, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 1 de julio

1 de julio Año de nacimiento: 1977

2. ¿QUIÉN ES VERÓNICA SÁNCHEZ?

Verónica Sánchez es una actriz española de cine, teatro y televisión conocida principalmente por sus interpretaciones en “Los Serrano”, “Sin identidad”, “El embarcadero” y “Sky Rojo”, por citar algunos títulos.

Verónica Sánchez durante una sesión de fotos para la serie de televisión "El Muelle", como parte de Mipcom, el 16 de octubre de 2018 en Cannes (Foto: Valery Hache / AFP)

3. SE FORMÓ COMO ACTRIZ

Convencida de que quería convertirse en actriz, dejó su ciudad natal para trasladarse a Madrid, donde estudió Arte Dramático.

4. EMPEZÓ EN EL TEATRO

Cuando aún estaba estudiando interpretación, Sánchez tuvo actuaciones esporádicas en obras de teatro como “Bodas de sangre de Lorca”.

La vez que la actriz española Verónica Sánchez posó en la alfombra roja de la 32ª edición de los Premios Goya en Madrid el 3 de febrero de 2018 (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

5. DEBUT EN LA PANTALLA Y CARRERA ACTORAL

Debutó en la película “Al sur de Granada” en 2003. Debido a su buen desempeño fue convocada para “Los Serrano”, serie que cambió su vida, pues se hizo muy conocida. A partir de ese momento conformó varios proyectos como: “Los 2 lados de la cama”, “Sin identidad”, “El Caso: Crónica de sucesos”, “Tiempos de guerra”, “El embarcadero”, “Sky rojo”, entre otros.

6. NOMINADA A LOS GOYA

A raíz de su gran desenvolvimiento, ella fue candidata al Premio Goya en la categoría Mejor actriz revelación por su actuación en “Al sur de Granada”, donde interpretó a Juliana. Años después fue dos veces nominada como Mejor interpretación femenina de reparto por “Camarón” y “Gordos”, en 2006 y 2010, respectivamente.

Los actores Irene Arcos (izq.), Álvaro Morte y Verónica Sánchez (der.) posando durante una sesión fotográfica para la serie de televisión "El Muelle" (Foto: Valery Hache / AFP)

7. ¿VERÓNICA SÁNCHEZ TIENE PAREJA?

La vida personal de Verónica Sánchez es muy reservada. Ella tendría un romance con el también actor Luis Fernández, con quien protagonizó “La Favorita 1922”. Anteriormente, ella tuvo una relación con el histrión y cantante Fran Perea, ambos estuvieron en “Los Serrano”; asimismo, con el modelo y actor Isaac Guzmán y el también actor Daniel Pérez Prada.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí