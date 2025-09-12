El universo del modelaje internacional suma un nombre caribeño con historia y personalidad propias: Yaritza Reyes, recordada por su paso como Miss República Dominicana Universo 2013, sorprendió al aparecer en el casting de la nueva temporada de Top Model Polska, la popular versión polaca del reality global.

Su debut en la televisión de ese país se viralizó, mostrando su adaptación cultural, dominio del idioma y el sueño de continuar abriendo fronteras para la diversidad en la moda. Reyes, casada con el empresario polaco Marek Zmyslowski, revela que la pasión por el modelaje y la integración a un nuevo hogar le impulsaron a enfrentar el reto de adaptarse a la televisión europea. Su historia es ejemplo de determinación, aprendizaje y amor sin límites culturales.

La dominicana que conquista Top Model Polska (Foto: Yaritza Reyes /Instagram)

1. ¿Quién es Yaritza Reyes?

Yaritza Miguelina Reyes Ramírez nació el 17 de diciembre de 1993 en Santo Domingo Norte, República Dominicana. Creció en una familia de recursos modestos y desde pequeña mostró vocación artística y disciplina. Sus padres y entorno la apoyaron en sus primeros pasos en certámenes de belleza, construyendo valores de perseverancia y superación. Actualmente habla español, inglés, francés y polaco.

Yaritza Reyes junto a su madre en un avento de Vix. La modelo creció en una familia de escasos recursos económicos, pero logró salir adelante (Foto: Yaritza Reyes /Instagram)

2. Ficha de Yaritza Reyes

3. Educación

Realizó estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aunque no concluyó la carrera, ha complementado su formación con cursos en actuación, medios y comunicación.

4. Carrera, concursos y Miss Mundo

Yaritza Reyes alcanzó notoriedad tras ganar Miss República Dominicana 2013, quedando Top 10 en Miss Universo ese año. En 2016 ganó Miss Mundo Dominicana y fue primera finalista en Miss Mundo en Washington D.C. También obtuvo el título de Miss Mundo América y fue virreina Hispanoamericana 2013. Ha modelado y actuado tanto en su país natal como en el extranjero.

Reyes celebrando que se coronó como Miss República Dominicana 2013, título que le dio una mayor notoriedad (Foto: Yaritza Reyes /Instagram) / ERIKA SANTELICES

5. Vida personal

Tras más de seis años de relación, se casó con Marek Zmyslowski en una emotiva ceremonia junto al mar. Vive desde hace años en Polonia, país en el que encontró amor, nuevas amistades y una oportunidad profesional inesperada en los medios locales. Admira a Tyra Banks y se inspira en proyectos que promueven la diversidad.

Tras más de seis años de relación, se casó el 25 de noviembre de 2023 con el empresario Marek Zmyslows (Foto: Yaritza Reyes /Instagram)

6. Actividades recreativas y otros datos

Yaritza disfruta el arte, el fitness, la música y la filantropía. Ha participado en campañas y obras benéficas en República Dominicana, África y Europa. Aprecia viajar, aprender nuevos idiomas y compartir en redes sociales sus inspiraciones y proyectos solidarios.

7. Fotos de Yaritza Reyes

La ex Miss República Dominicana compagina su vida marital y profesional entre Europa y el Caribe (Foto: Yaritza Reyes /Instagram)

La modelo hablar español, inglés, francés y polaco (Foto: Yaritza Reyes /Instagram)

Yaritza Reyes tiene una figura espectacular, que pule con sus rutinas de gimnasio (Foto: Yaritza Reyes /Instagram)

