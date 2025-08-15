La noche del 14 de agosto de 2025, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, se vivió uno de los momentos más esperados del año en el mundo de los certámenes de belleza: la elección de la nueva Miss Universo Puerto Rico 2025. Entre 23 candidatas, fue Zashely Alicea Rivera, representante del municipio de Dorado, quien se llevó la corona y conquistó al jurado con su porte, su autenticidad y un poderoso mensaje de transformación social.

La competencia fue reñida. Sin embargo, desde el inicio, Zashely supo destacarse no solo por su elegancia —potenciada por un impresionante vestido diseñado por Javier Moreno—, sino también por su presencia escénica y su carisma. Pero lo que verdaderamente tocó al público fue su respuesta en la pregunta final, donde dejó claro que su reinado será más que una banda y una corona: será una plataforma para inspirar y cambiar vidas.

Zashely no es nueva en los escenarios. Detrás de esa seguridad y dulzura que transmite hay años de trabajo, disciplina y una historia personal atravesada por el arte, la danza, el deporte y la empatía. Su proyecto social, llamado “Elevarte”, busca precisamente eso: darle a otras personas, especialmente jóvenes, las herramientas que el arte le ofreció a ella cuando más lo necesitaba.

Hoy, en esta nota, quiero contarte quién es realmente esta joven que promete dejar el nombre de Puerto Rico en alto en el Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia. Porque más allá de las luces y las cámaras, hay una mujer con una historia que merece ser escuchada.

1. ¿QUIÉN ES ZASHELY ALICEA?

Zashely Alicea Rivera nació el 23 de junio de 1999 en San Juan, Puerto Rico. Es bailarina profesional, modelo, gimnasta, estudiante universitaria y activista social. A sus 26 años, se ha formado con disciplina y entrega en diferentes disciplinas artísticas y deportivas, lo que le ha dado una gran versatilidad y carácter.

2. DATOS PERSONALES DE ZASHELY ALICEA

Nombre completo: Zashely N. Alicea Rivera

Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1999

Edad: 26 años

Lugar de nacimiento: San Juan, Puerto Rico

Residencia: Dorado, Puerto Rico

Profesión: Bailarina, modelo y estudiante de psicología

Estudios: Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras

Idiomas: Español e inglés

Agencia de modelaje: G Models

Zashely Alicea Rivera al momento de ser coronada como Miss Puerto Rico 2025 (Foto: Zashely Alicea / Instagram)

3. LA INFANCIA DE ZASHELY ALICEA

Desde pequeña, Zashely mostró inclinación por el movimiento, la expresión corporal y el arte. A los 10 años ya se entrenaba como gimnasta de alto rendimiento, llegando a representar a Puerto Rico en eventos internacionales, incluyendo competencias en Las Vegas, Orlando y los Panamericanos 2008 celebrados en la isla. Fue parte del equipo infantil y juvenil de gimnasia artística.

4. SU PASO POR EL BALLET Y LA DANZA

En 2009 comenzó su formación formal en la Escuela Especializada en Ballet Julián E. Blanco, y más tarde se integró a Mauro Ballet, donde creció profesionalmente hasta convertirse en solista. Ha interpretado roles en obras como “El Lago de los Cisnes”, “Don Quijote”, “Carmen”, “La Bella Durmiente”, “La Cenicienta” y “Cascanueces”, entre muchas otras. También ha participado en festivales internacionales y cursos intensivos en Cuba y Estados Unidos.

5. UNA MODELO QUE TRASPASA LA PASARELA

Zashely es parte de la agencia G Models, y ha trabajado como modelo en desfiles, campañas publicitarias y producciones televisivas internacionales. Más allá de la estética, ella entiende la moda como una forma de expresión que acompaña su identidad como artista y vocera social.

6. SU FORMACIÓN ACADÉMICA

Actualmente estudia Psicología en la Universidad de Puerto Rico, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Esta carrera la eligió con el propósito de comprender mejor al ser humano, y darle solidez académica a su trabajo como activista, especialmente en temas relacionados con salud mental y juventud.

7. SU CAUSA SOCIAL: “ELEVARTE”

Durante el certamen, Zashely presentó su proyecto “Elevarte”, una iniciativa que promueve el arte como herramienta de transformación personal y social. Inspirada en su propia historia, busca crear espacios donde niños y jóvenes puedan sanar, crecer y encontrar propósito a través de la danza, la pintura y otras expresiones artísticas.

8. SU MOMENTO EN MISS UNIVERSO PUERTO RICO 2025

En la noche final, Zashely deslumbró al público con un vestido azul aqua diseñado por Javier Moreno, decorado con cristales, plumas y perlas. Su respuesta en la ronda final fue contundente: “Más que portar un título o una corona, yo quiero ser un agente de cambio”. Con estas palabras, selló su triunfo ante los jueces.

9. SU FUTURO EN TAILANDIA

Zashely representará a Puerto Rico en la 74.ª edición del certamen Miss Universo, que se celebrará este noviembre en Tailandia. Su objetivo es claro: traer la sexta corona a la isla del encanto. Pero más allá del resultado, su presencia será sin duda una representación digna de talento, esfuerzo y compromiso social.

10. FOTOS DE INSTAGRAM DE ZASHELY ALICEA

Zashely Alicea es una joven puertorriqueña que, además de ser modelo, es bailarina profesional (Foto: Zashely Alicea / Instagram)

Zashely Alicea Rivera es la nueva Miss Puerto Rico (Foto: Zashely Alicea / Instagram)

Zashely Alicea Rivera mostrándose en traje de baño (Foto: Zashely Alicea / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.