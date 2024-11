Romance, drama y toques históricos son presentados en “La historia de la chica de las perlas”, una serie china de 40 episodios que sigue a Duan Wu, una muchacha que tras escapar a duras penas de una granja de perlas donde era esclavizada, logra forjarse su propio destino en un mundo donde no todo lo que brilla es oro. El papel de la protagonista es interpretado por Zhao Lusi. ¿Sabes quién es? No te preocupes, pues en los siguientes párrafos te lo detallamos.

Esta producción se encuentra disponible en Netflix desde el 22 de noviembre de 2024. Cabe precisar que en su país de origen llegó el 1 de noviembre y el último día de emisión fue la fecha que se estrenó en la plataforma de streaming.

Duanwu es una esclava de una granja de perlas que logra escapar (Foto: Youku / Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ZHAO LUSI

Nombre completo: Zhao Lusi

Zhao Lusi Lugar de nacimiento: Sichuan, Chengdu, China

Sichuan, Chengdu, China Nacionalidad: China

Cumpleaños: 9 de noviembre

9 de noviembre Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 26 años

26 años Instagram: @rooosyzh09

2. ¿QUIÉN ES ZHAO LUSI?

Zhao Lusi es una actriz y modelo china reconocida en su país natal. Ha formado parte del elenco de más de 20 producciones.

Aquí luciendo cabello corto y un vestido rosa que resaltan su belleza (Foto: Zhao Lusi / Instagram)

3. CARRERA EN SERIES TELEVISIVAS

La actriz ha formado parte de las siguientes series televisivas: “The Last Immortal”, “Gen Z”, “Who Rules the World”, “The Long Ballad”, “The Romance of Tiger and Rose”, “Love Better Than Immortality”, “Oh! My Emperor”, por citar algunos títulos.

4. TAMBIÉN HIZO PELÍCULAS

También actuó en las siguientes películas: “City of Rock”, “Autumn Fairy Tale” y “1921″.

Para la histrionisa se debe inmortalizar todo momento, aquí tomándose una foto frente al espejo (Foto: Zhao Lusi / Instagram)

5. HA SIDO PORTADA DE REVISTAS

Zhao ha sido la portada de revistas reconocidas como Sense Magazine, VogueMe, InStyle y otras diez más.

6. APOYA DIVERSAS CAUSAS SOCIALES

Junto a otras actrices chinas, Zhao Lusi promocionó camisetas de flor de cerezo “LOVE CREATES” de Dazzle Fashion. Todos los ingresos fueron donados a la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Wuhan, en 2022.

La actriz recibe mucho piropos en sus cuentas de redes sociales. Aquí luciendo un vestido corto (Foto: Zhao Lusi / Instagram)