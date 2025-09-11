Hace unos días, el cantante colombiano Juanes recibió uno de los golpes más duros de su vida personal: la muerte de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años de edad. La noticia fue confirmada el 8 de septiembre por varios medios de comunicación en Colombia, aunque ni el artista ni su familia han hecho declaraciones oficiales al respecto. Según reportes de El Tiempo y People en Español, el fallecimiento se produjo en la ciudad de Medellín, donde doña Alicia vivía desde hace décadas.

Y aunque no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento, todo apunta a que fue por causas naturales. La pérdida ha dejado una huella profunda, no solo en el corazón del artista, sino también en sus millones de seguidores que durante años conocieron, a través de sus palabras y su música, el amor inmenso que él sentía por su madre. Basta con ver los mensajes que le dedicó en redes sociales o ese tatuaje en su brazo derecho con el rostro de ella, para entender el vínculo que los unía.

¿QUIÉN FUE DOÑA ALICIA VÁZQUEZ?

Una madre que fue todo para Juanes

Hablar de Alicia Vásquez es hablar de una mujer que fue guía, inspiración y refugio emocional para Juanes. Desde que él comenzó su carrera, ha sido muy abierto en reconocer que fue uno de sus pilares más importantes. En entrevistas, publicaciones e incluso en sus canciones, la figura de la señora siempre estuvo presente. Ella no solo fue su mamá, fue también un símbolo de fortaleza, sabiduría y amor incondicional.

En una entrevista para El Colombiano en 2007, Alicia reveló una frase que le repetía constantemente a su hijo: “La vida es un ratico”. Esa sencilla frase, tan maternal y sabia, terminó dándole nombre a uno de los discos más emblemáticos del artista. Esos pequeños detalles hablan de la conexión especial que compartían madre e hijo.

La madre de Juanes falleció a los 95 años de edad (Foto: Juanes / Instagram)

La mujer detrás del artista: una “guerrera”

Alicia Vásquez no fue una figura pública, pero sí una presencia constante en la vida del artista. Nació y vivió en Medellín, y formó una familia junto a Javier Aristizábal, el padre de Juanes. En total, tuvieron seis hijos. La familia enfrentó momentos difíciles, especialmente cuando una de sus hijas, Luz Cecilia, cayó en coma en 1992 y permaneció en esa condición durante 27 años, hasta su fallecimiento en 2019. Alicia cuidó de ella cada día, sin descanso.

Esa entrega fue una de las razones por las que Juanes siempre se refirió a su madre como una “guerrera”. Admiraba profundamente su capacidad de amor, de entrega y su resiliencia. En más de una ocasión, el cantante mencionó que su madre fue la persona que le enseñó a amar de verdad, y que todo lo que él es hoy, se lo debe a ella.

Un amor que quedó tatuado

En 2021, Juanes compartió una foto en su cuenta de Instagram mostrando un tatuaje con el rostro de su madre en su brazo derecho. Acompañó la imagen con un mensaje lleno de ternura: “Mujer fuerte, guerrera, sabia y tierna”. Ese gesto dejó en claro que el amor por doña Alicia no solo vivía en su corazón, sino también en su piel.

Más adelante, el artista publicó otra imagen junto a sus padres, escribiendo: “Javier y Alicia siempre han estado tatuados en mi alma, ahora quedaron en mi piel para siempre”. Son palabras que ahora, tras su partida, cobran un valor aún más profundo.

Presente en su música

Muchos no lo saben, pero Alicia Vásquez también inspiró canciones de Juanes. “A Dios le pido”, uno de sus temas más populares, tiene como trasfondo el deseo de mantener con vida a sus seres queridos. Y aunque la canción es una oración general, él ha confesado que pensaba en su madre cada vez que la cantaba.

El álbum “La vida... es un ratico” es tal vez el mayor tributo musical que Juanes le ha hecho a su madre. No solo por llevar su frase favorita como título, sino porque en cada una de las canciones se siente ese espíritu de aprovechar el presente y valorar lo verdaderamente importante: la familia, el amor, la vida.

Una despedida silenciosa

Aunque hasta el momento ni Juanes ni su familia han hecho declaraciones públicas, una fuente cercana aseguró que el cantante está viviendo su duelo en silencio y en privado. Perder a una madre no es algo que uno pueda explicar fácilmente con palabras. A veces, permanecer en privado con la familia también es una forma de honrar el dolor.

Juanes es uno de los cantantes colombianos más famosos de la región (Foto: Juanes / Instagram)

