Tom Holland es una persona que aprovecha muy bien las oportunidades que se le presentan. No por nada pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde ‘Captain America: Civil War’ de 2016, interpretando a ‘Peter Parker’ / ‘Spider-Man’. El actor ahora está afrontando un nuevo desafío: el rodaje de la nueva película del ‘Hombre Araña’: ‘Spider-Man: Brand New Day’. Justamente, en medio de las grabaciones de dicha cinta, él se animó a hablar sobre el gran esfuerzo que hace para que el filme sea un éxito.

Para poder mencionarte las declaraciones del artista británico, tengo que recalcarte que él conversó hace poco con Esquire. Todo a raíz de ser embajador global de belleza de Prada y el rostro de la nueva fragancia ‘Paradigme’ de la marca. En aquella entrevista, obviamente le tocaron el tema de la nueva película que está realizando interpretando al ‘arácnido’, y ahí sorprendió a todos.

“Probablemente recibo un traje nuevo cada dos semanas, creo”, empezó diciendo Tom Holland al medio, luego que el entrevistador sugiriera que el traje de ‘Spider-Man’ que utiliza podría volverse “mohoso” con el tiempo.

Ya después de ello manifestó lo comprometido que está con su trabajo. “Quiero hacerle justicia al personaje de ‘Peter Parker’. Quiero ofrecerles a los fans algo que realmente merezca su tiempo, y estoy muy agradecido por su inversión en nuestra franquicia”, dijo.

Tom Holland es el actual ‘Peter Parker / Spider-Man’ del Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: MEGA / GC Images / Getty Images) / WCGLA/Mega

“Es la primera vez que me han permitido participar en esa parte del proceso”

“Investigué mucho en internet, viendo lo que decía la gente entre ‘Spider-Man: No Way Home’ y ahora ‘Spider-Man: Brand New Day’. Simplemente me hice una idea de lo que la gente buscaba y fui a Marvel y les dije: ‘Esto es lo que creo que deberíamos estar haciendo’. Y creo que es exactamente lo que estamos haciendo. Así que desarrollar la película ha sido un proceso muy divertido. Es la primera vez que me han permitido participar en esa parte del proceso, y sin duda es una experiencia estresante. Pero creo que donde hemos llegado, ahora que estamos rodando, estamos rodando un auténtico éxito”, agregó.

Tom Holland nació el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, Reino Unido. (Foto: MEGA / GC Images / Getty Images) / WCGLA/Mega

El papel de su novia Zendaya en ‘Spider-Man: Brand New Day’

Ten en cuenta que en la nueva película también estará su novia Zendaya (con su papel de ‘Michelle Jones’, también conocida como ‘MJ’). La cinta, de acuerdo a People, está programada para llegar a los cines el 31 de julio de 2026.

