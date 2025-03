Raphy Pina no se quedó callado. Tras la oficialización del divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González, el productor volvió a referirse al tema, pero esta vez con un mensaje directo para quienes no paran de opinar en redes sociales. Sin rodeos, dejó claro su postura y puso sobre la mesa un punto que muchos no habían considerado.

A pesar de haber sido mencionado en las demandas de la expareja, Raphy Pina decidió hablar abiertamente en un live, donde afirmó que no tenía nada que ocultar. Además, recalcó que todos los negocios que hizo con Daddy Yankee fueron transparentes y sin ningún tipo de irregularidad.

Abogados de Daddy Yankee señalaron a Raphy Pina como una persona que ocultó información al reguetonero. | Crédito: Instagram Raphy Pina

Aunque en su live habló con claridad, cuando estuvo en una entrevista con el youtuber Chente Ydrach prefirió evitar el tema. Sin embargo, antes de despedirse, lanzó un consejo a quienes siguen de cerca la situación: dejar de preocuparse por asuntos que no les corresponden. Su comentario dejó entrever que, para él, hay cosas más importantes en las que la gente debería enfocarse.

“Los problemas cada cual va a resolverlos [...] Se los digo en la situación de Yankee y Mireddys, eso es un negocio de ellos, tienen que cerrar ese negocio ellos y lo van a cerrar”, dijo Raphy Pina. Luego agregó, “Ustedes no van a buscarse un peso, ello se lo van a buscar”.

Daddy Yankee y Raphy Pina han compartido una relación cercana tanto en lo profesional como en lo personal. | Crédito: Instagram Raphy Pina

Sin embargo, dejó ver que su relación con la expareja ya no es como antes, pues puntualizó: “Si mañana volvemos a hablar o hablamos con Mireddys, eso es destino, es destino de Dios, eso no es traición, aquí esto es que tenía que pasar porque tenía que pasar. Y llegó un momento que se cerró”.

Por último, señaló que es natural que las relaciones con los amigos evolucionen con el tiempo y que, con los años, algunas amistades e incluso la familia se distancien.