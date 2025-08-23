Sin lugar a duda, la oportunidad de trabajar con una celebridad puede parecer un sueño hecho realidad. Aunque muchos lo considerarían una experiencia increíble, existen casos de personas que lo han vivido y aseguran que la realidad es distinta. En esta ocasión, una reconocida bailarina de pole dance compartió su mala experiencia al intentar enseñarle una coreografía a Shakira .

Se trata de la Chiqui Martí, una bailarina destacada española de ‘Sexy Dance’. Durante su aparición en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, no tuvo filtro alguno para detallar cómo fue la relación laboral con la artista colombiana, dejando entrever que fue más complicada de lo que imaginó.

Chiqui Martí es una reconocida bailarina del 'sexy dance'. Presenta una larga trayectoria. (Crédito: @chiquimarti / Instagram)

Debo mencionarte que, en el 2011, Martí se encargó de brindarle las clases de baile a Shakira para la coreografía del videoclip de la popular canción ‘Rabiosa’. Sin embargo, no tiene buenos recuerdos de ello.

“Rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar”, fueron las palabras de la artista española al ser consultada por esta experiencia. Añadió que no fue sencillo instruir los pasos que debía realizar y abandonó los ensayos al segundo día, delegando el trabajo a su asistente.

Para la grabación del videoclip 'Rabiosa', Shakira contrató los servicios de Chiqui Martí para aprender pole dance. (Crédito: @shakira / @chiquimarti / Instagram)

No seguía las indicaciones

Martí recuerda que la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ insistía en que repitiera la coreografía y así retrasaba el ritmo de la clase. Ante las dificultades que se presentaban, consideró que no era una buena alumna.

“Llevaba medias, no se las quería quitar. (Le dije) Shaki, con medias no podemos bailar nadie. Yo llevo las piernas con aceite, que me encanta y tal, pero yo no puedo bailar así”, dijo la bailarina.

Shakira es una de las artistas que se mantiene vigente en tiempos recientes. Cuenta con una gran audiencia y millones de fanáticos. (Crédito: @shakira / Instagram)

A pesar del pedido de no usar esta prenda en sus pies, Shakira se negó a seguir esta indicación, pero eso no fue lo único. La gota que rebasó el vaso fue cuando la cantante de 48 años rompió los escalones de la escalera de su academia de baile.

A pesar del inconveniente, Chiqui Martí recibió su pago correspondiente y también el equipo de la cantante se hizo cargo de los gastos de reparación del daño generado. Desde ese día, ambas no volvieron a trabajar en conjunto.

