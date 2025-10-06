Taylor Swift reveló lo que habló con Ed Sheeran en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. (Foto: JULIEN DE ROSA / HENRY NICHOLLS / AFP)
Taylor Swift reveló lo que habló con Ed Sheeran en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. (Foto: JULIEN DE ROSA / HENRY NICHOLLS / AFP)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Taylor Swift ha sorprendido bastante con sus declaraciones en el programa del Reino Unido. Ella no solo se pronunció sobre . También expuso lo que habló justamente con el artista británico en el matrimonio de Selena Gomez y Benny Blanco. Si te interesa saber qué fue lo que contó, no te vayas de aquí.

Por si no lo recuerdas, la exestrella de Disney y el productor musical se dieron el “sí, acepto” el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, y a esa celebración asistieron varias celebridades. Entre ellas, la intérprete de ‘Love Story’ y el cantante de ‘Shape of You’, quienes pudieron recordar un momento muy especial que vivieron los dos.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
“Lo vi el fin de semana pasado, de hecho, en la boda de uno de nuestros mejores amigos. Estábamos hablando de lo mucho que nos amamos cuando salió conmigo al escenario en Wembley durante el Eras Tour”, aseguró Taylor Swift, refiriéndose a la aparición de Ed Sheeran en su concierto de Londres en 2024, durante el cual interpretaron la canción ‘End Game’.

Ed Sheeran es un cantautor y músico británico. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
“Hay realmente como una extraña fusión mental que ocurre entre nosotros dos”

Más adelante, la artista estadounidense indicó que a menudo hablan de música, especialmente cuando están ensayando, escribiendo o trabajando juntos. “Hay realmente como una extraña fusión mental que ocurre entre nosotros dos, y siempre la hemos tenido. Siempre la tendremos”, sostuvo.

Es necesario mencionar que Taylor Swift concedió la entrevista a raíz de que se encuentra en la etapa de promoción de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, que cuenta con 12 canciones nuevas. Una de ellas es una colaboración con Sabrina Carpenter. Si te interesa saber los nombres de los temas, lee lo siguiente:

Las canciones que están en ‘The Life of a Showgirl’

  • ‘The Fate of Ophelia’
  • ‘Elizabeth Taylor’
  • ‘Opalite’
  • ‘Father Figure’
  • ‘Eldest Daughter’
  • ‘Ruin The Friendship’
  • ‘Actually Romantic’
  • ‘Wi$h Li$t’
  • ‘Wood’
  • ‘CANCELLED!’
  • ‘Honey’
  • ‘The Life of a Showgirl’ (feat. Sabrina Carpenter)

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

