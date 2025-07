Charlize Theron es sinónimo de una persona que ‘deja todo en la cancha’ con tal de hacer un excelente trabajo. Ella siempre se esfuerza al máximo para interpretar a sus personajes, a pesar de que eso involucre participar en escenas de riesgo. Debido a esto último, Henry Golding se animó a decir que “es la contraparte femenina de Tom Cruise”. Pero ahora no vamos a profundizar en aquella declaración, sino en el hecho de que, a raíz de los papeles que ha tenido en películas, ha sufrido diversas lesiones. Una en particular tuvo en el cuello y le dolió bastante. Sobre lo sucedido se animó a hablar recientemente y aquí podrás enterarte qué dijo al respecto.

Para ser más exactos, la artista fue entrevistada por The New York Times junto a Uma Thurman, su coprotagonista en la cinta ‘The Old Guard 2’. En ese entonces, a ambas se les preguntó sobre lesiones particularmente memorables que sufrieron en el set. Es así como Charlize se animó a contar un episodio que vivió hace varios años atrás.

Pero antes remarcó que suele encontrarse con personas que de alguna manera le recuerdan la suerte que tiene para lesionarse con frecuencia. “Me encuentro con gente y me dicen: ‘¿Qué te pasó en el brazo?’. Y yo les digo: ‘Me acaban de operar’. Y me dicen: ‘¡La última vez que te vi, te operaste!’”, contó.

Charlize Theron nació el 7 de agosto de 1975 en Benoni, Sudáfrica. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images)

Tras ello, habló concretamente sobre lo que le pasó mientras grababa un film de ciencia ficción de 2005. “Tuve una desafortunada lesión en mi primer intento de acción para una película mala llamada ‘Aeon Flux’”, aseguró la actriz. “Al noveno día, hice una voltereta hacia atrás, no alcancé la altura suficiente y caí de cuello sobre un puente de hormigón”, agregó.

Ya más adelante sostuvo que la última vez que tuvo que someterse a una cirugía en el cuello fue hace 18 años. Además, habló acerca de las otras zonas de su cuerpo que han necesitado atención médica por lesiones que se produjeron en el set de una película.

Charlize Theron es una de las actrices mejor pagadas del mundo, y ha recibido varios reconocimientos, incluido un Premio de la Academia y un Globo de Oro. (Foto: Steve Granitz / FilmMagic / Getty Images)

“Soy propensa a los accidentes”

“Me operaron de ambos codos, el hombro derecho, el pulgar, del túnel carpiano, tengo fracturas. Muchas fracturas”, manifestó. Luego señaló que a menudo le dicen “’es una película, ¿qué haces?’. Y también soy propensa a los accidentes, así que no culpo a nadie”. Debido a todo lo que contó, Uma Thurman se animó a expresar que si alguna vez vuelven a trabajar juntas, la vigilará “muy de cerca” para evitar que no vuelva a sufrir una lesión. Sin duda, una buena amiga.

