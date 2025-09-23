Anteriormente, te he informado que Matthew McConaughey se ha pronunciado sin problemas sobre temas puntuales relacionados a su carrera como actor. Por ejemplo, te di a conocer la vez que reveló el motivo por el que no se quedó con el papel de ‘Jack Dawson’ en ‘Titanic’. Ahora te cuento que hace poco expuso la razón por la que dejó de hacer comedias románticas.

Las películas románticas que protagonizó Matthew McConaughey

Antes de indicarte lo que dijo, es importante que tengas en cuenta que, en la década del 2000, el actor, según People, se convirtió en una estrella de la comedia romántica, comenzando con ‘The Wedding Planner’ en 2001. Después llegó ‘How to Lose a Guy in 10 Days’ (2003), que fue un éxito comercial masivo, superando a la anterior, que también fue muy buena y es muy recordada por los amantes del género cinematográfico.

Pero no creas que solo fue el ‘galán’ en esas cintas. También ocupó ese ‘puesto’ en ‘Failure to Launch’ de 2006, ‘Fool’s Gold’ de 2008 y ‘Ghosts of Girlfriends Past’ de 2009. Entonces, en definitiva, podemos decir que Matthew McConaughey protagonizó muchas comedias románticas. El tema es por qué dejó de aparecer en cintas de ese tipo.

Matthew McConaughey es un actor y productor de cine y televisión estadounidense.

En una entrevista que le hizo The Guardian, el artista indicó que, a pesar del éxito que tuvieron las películas, no estaba contento. Es por eso que, tras ‘Ghosts of Girlfriends Past’, se tomó un descanso de Hollywood de dos años y decidió aceptar papeles más desafiantes.

“Se me daba bien algo (se refiere a las comedias románticas) que no me gustaba. Nunca me miraba al espejo y pensaba: ‘Mi vida es más vital que mi trabajo. Ojalá mi trabajo fuera tan vital como mi vida’. Recuerdo haber pensado: ‘Bueno, buena suerte, porque si tiene que ser de una manera u otra, qué bien que sientas que tu vida es más vital que tu trabajo y no al revés’”, expresó.

Matthew McConaughey nació el 4 de noviembre de 1969 en Uvalde, Texas, Estados Unidos.

“Quiero intentarlo”

Después de ello, dejó en claro que estaba inquieto y pensaba: “Quiero intentarlo, quiero ver si mi trabajo puede ser una experiencia para mí tan vital y viva que desafíe la vitalidad que tengo en mi propia vida”. Por suerte, su esposa, Camila Alves, con quien acababa de tener su primer hijo, lo apoyó para que dejara de aparecer en películas así, pero otros familiares no entendieron su decisión.

“Mis hermanos me decían: ‘Hermanito, ¿cuál es tu mayor problema? ¿En qué estás pensando?’. Y yo respondía: ‘No, Camila y yo lo tenemos claro, vamos a hacerlo. No vamos a tirar del paracaídas. Vamos a aprovecharlo’”, contó.

El momento en que llegaron las ofertas que quería

Luego de 20 meses de espera, Matthew McConaughey empezó a recibir las ofertas más atractivas que buscaba. Es así como obtuvo nominaciones a premios por ‘True Detective’ de HBO y protagonizó ‘Interstellar’ en 2014. Ese año, también ganó un Oscar por ‘Dallas Buyers Club’, y esta etapa de su carrera se conoció como el ‘McConaissance’. Cabe mencionar que, pese a la decisión que tomó, no se alejó del todo de los papeles de galán, ya que en 2012 protagonizó ‘Magig Mike’, que también fue un éxito.

Las mejores películas de Matthew McConaughey, en todos los géneros

‘Dazed and Confused’ (1993)

‘A Time to Kill’ (1996)

‘The Wedding Planner’ (2001)

‘How to Lose a Guy in 10 Days’ (2003)

‘The Lincoln Lawyer’ (2011)

‘Mud’ (2012)

‘Magic Mike’ (2012)

‘Interstellar’ (2014)

‘The Gentlemen’ (2019)

