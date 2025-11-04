Después de haber sorprendido a todos contando la experiencia que vivió al audicionar para una película que fue dirigida por Diane Keaton, Reese Witherspoon ha vuelto a ser el centro de atención. Esta vez porque se animó a revelar su teoría sobre por qué ahora los hombres ya no se atreven a pedirles el número a las mujeres en lugares públicos.

La explicación fue brindada por la actriz de 49 años durante su participación en el pódcast ‘Armchair Expert’ de Dax Shepard. Todo a raíz de que el presentador indicara que su “hermosa” amiga afirmó que los hombres ya no se le acercan a ella ni a sus amigas cuando salen a restaurantes o bares.

Reese Witherspoon es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense.

“Algo anda mal”

“El sistema está totalmente roto. Los chicos deberían acercarse a las chicas y pedirles su número”, aseguró. Apenas escuchó esas palabras, Reese Witherspoon asintió, diciendo: “Algo anda mal”. Luego recalcó: “Tengo una teoría al respecto”.

“Todo tiene que ver con las comedias románticas y las series de televisión. ¿Sabes cómo ha habido, como, en los últimos 10 años, incluso diría que en los últimos 15 años, una disminución en la producción de comedias románticas? ¿O, por ejemplo, de grandes estrellas de cine participando en comedias románticas?”, continuó la artista.

De acuerdo a su manera de ver las cosas, el hecho de que haya una disminución de las representaciones románticas en la pantalla ha afectado la percepción que tienen los jóvenes sobre las citas. “No me refiero solo a las películas de comedia romántica, sino también a las series de televisión de comedia romántica. Esa serie de televisión que veías cuando tenías 11, 12 o 13 años, que te hacía imaginar y visualizar habilidades para tener citas”, recalcó.

Reese Witherspoon nació el 22 de marzo de 1976 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Tras ello puso de ejemplos a ‘The Goldbergs’, ‘Everybody Hates Chris’ and ‘Young Sheldon’. “He estado viendo estas series con mi hijo de 13 años”, manifestó, refiriéndose a su hijo Tennessee James Toth. “‘Young Sheldon’ es una gran serie. No se trata solo de ‘Sheldon’. Hay otros dos personajes adolescentes que están saliendo con alguien. Series como esa donde aprenden sobre relaciones y dinámicas románticas”, precisó.

Segundos después de haber escuchado la teoría de su amiga, Dax Shepard se animó a hablar sobre la importancia de que los chicos vean representaciones de relaciones románticas en la pantalla, porque les ayuda a darse cuenta de que “todo el mundo tiene miedo” de invitar a salir a alguien.

“Fue ahí donde aprendimos sobre dinámica social”

“Alguien tiene que decirte que todos le tienen el mismo miedo, y que simplemente tienes que hacerlo”, aseguró. Reese Witherspoon, eventualmente, añadió: “Y luego, de vez en cuando, surge una gran amistad. No sé qué es, pero creo que en estos 10 o 15 años en los que empezó internet, empezaron las redes sociales, y luego paramos... Empezamos a decir: ‘Las comedias románticas dan vergüenza ajena’. Pero en realidad fue ahí donde aprendimos sobre dinámica social. De Tom Hanks y Meg Ryan”, puntualizó.

Las películas románticas que ha protagonizado Reese Witherspoon

Cabe mencionar que Reese Witherspoon ha protagonizado varias comedias románticas a lo largo de su carrera. A continuación te compartiré la lista de dichas cintas. Tal vez alguna puedas ver el día de hoy o el fin de semana.

‘Legally Blonde’ (2001)

‘Sweet Home Alabama’ (2002)

‘Legally Blonde 2: Red, White & Blonde’ (2003)

‘Four Christmases’ (2008)

‘This Means War’ (2012)

‘Home Again’ (2017)

‘Your Place or Mine’ (2023)

