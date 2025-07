La participación de Benny Blanco en el pódcast ‘Therapuss’ de Jake Shane sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Hace poco te comenté que ahí el productor y compositor musical hizo una sorpresiva confesión relacionada a su carrera. Ahora te digo que también se animó a revelar la canción con la que se enteró quiénes eran los Jonas Brothers. ¿Estás preparado(a) para recibir el dato? ¡Vamos!

De acuerdo al video compartido en YouTube, que permite apreciar la entrevista, Benny abordó el tema luego que el presentador indicara que su “despertar gay” fue James Maslow de Big Time Rush. Es ahí donde el futuro esposo de Selena Gomez recalcó que nunca había escuchado hablar sobre la ‘boyband’, que también incluye a Kendall Schmidt, Carlos PeñaVega y Logan Henderson.

Pero lo más impactante no fue eso, sino lo que dijo después: “No sabía quiénes eran los Jonas Brothers hasta (el éxito de 2019) ‘Sucker’”. Esas palabras no tardaron en dar la vuelta al mundo. Cabe mencionar que tras esa declaración, aclaró: “Ya sabía el nombre. Nunca había escuchado una canción de los Jonas Brothers hasta ‘Sucker’”.

Benny Blanco nació el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia, Estados Unidos. (Foto: MEGA / GC Images / Getty Images)

El factor de la edad

Benny Blanco, eventualmente, manifestó no conocer las canciones ‘SOS’ o ‘Year 3000’ del trío de hermanos, dejando en claro que considera que todo se debe a la edad que tiene. “Soy mayor que tú”, le expresó el productor y compositor musical de 37 años a Shane, de 25.

Los Jonas Brothers es un grupo estadounidense de música pop rock originario de Wyckoff, Nueva Jersey, y compuesto por tres hermanos: Kevin, Joe y Nick Jonas. (Foto: Francesco Prandoni / Getty Images)

A raíz de sus recientes declaraciones sobre la banda, te voy a compartir una lista de los temas más populares de los Jonas Brothers, grupo que en agosto de este año empezará una nueva gira (‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’).

‘S.O.S.’

‘Sucker’

‘Lovebug’

‘Burning Up’

‘When You Look Me In The Eyes’

‘Fly With Me’

‘Year 3000’

‘Paranoid’

‘Just Friends’

‘Pushin’ Me Away’

El dato muy singular que tiene relación directa con Selena Gomez

También es necesario mencionar que luego de haber hablado sobre los Jonas Brothers, Benny Blanco se animó a meter a la conversación un dato muy singular que tiene relación directa con su pareja Selena Gomez. “Nunca había visto la serie de Selena (‘Los hechiceros de Waverly Place’) hasta que empezamos a salir (en 2023). Sabía que era una estrella infantil, pero nunca había visto nada. Iba a salir en el reinicio (de 2024 de ‘Los hechiceros más allá de Waverly Place’) y le dije: ‘Oye, ¿puedo ver tu serie antes de que vayamos al reinicio, para que sepa de qué se trata?’. Y ella dijo: ‘¿Qué?’. Y ella dijo: ‘Supongo’”, manifestó. Para que puedas ver la entrevista completa, aquí te dejo el video de la misma.

