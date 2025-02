Aunque su matrimonio quedó en el pasado, Jennifer Garner sigue siendo un pilar en la vida de Ben Affleck. Más que la madre de sus hijos Violet, Fin y Samuel, ha estado ahí en sus momentos más difíciles. Ahora, una fuente cercana revela hasta qué punto ha sido su gran apoyo y los detalles sorprenden.

Pero el apoyo de Jennifer no se queda solo en Ben. La actriz siempre ha demostrado tener un gran corazón, y recientemente lo volvió a hacer al ayudar a quienes más lo necesitan. En medio de sus propios compromisos, ha dedicado tiempo a apoyar a su comunidad en medio de los devastadores incendios forestales en Los Ángeles, demostrando una vez más por qué muchos la consideran una verdadera heroína.

Una fuente contó al Daily Mail que Jen ha estado entregada por completo a ayudar a sus amigos que lo perdieron todo en los incendios. “Ha dedicado cada minuto de su día a apoyarlos”, reveló. “También está colaborando con su iglesia y no ha parado ni un segundo”.

Ben Affleck y Jennifer Garner juntos en el Día de Acción de Gracias. | Crédito: : Instagram themidnightmission

Jennifer Garner no solo ha estado ayudando a su comunidad, sino que también ha vivido en carne propia las consecuencias de los incendios, perdiendo a una amiga en la tragedia. Aun así, no ha dejado de trabajar como voluntaria. “Debería tomarse un descanso, pero ese no es su estilo, especialmente cuando algo le importa de verdad”, reveló una fuente. “Los incendios la afectaron mucho, pero ha estado ahí todos los días, entregando su tiempo para ayudar”.

Ben Affleck tampoco se ha quedado de brazos cruzados. El actor ha sido visto haciendo voluntariado y enfocándose en pasar tiempo de calidad con sus hijos. Pero, según una fuente cercana, hay algo que siempre ha tenido claro: la admiración que siente por Jennifer Garner. “Para Ben, Jen es una superwoman”, reveló la fuente. “Lo ha salvado muchas veces, y él haría cualquier cosa por ella”.

Jennifer Garner ha dedicado cada hora del día a ayudar a sus amigos que lo han perdido todo en los incendios. | Crédito: Tommaso Boddi / FilmMagic / Getty Images

Ben es muy consciente del esfuerzo que Jennifer ha puesto en ayudar a los demás y, según fuentes cercanas, está listo para apoyarla si lo necesita. “Por ahora, no está demasiado preocupado por ella, pero si eso llegara a cambiar, dejaría todo para asegurarse de que esté bien”, aseguró la fuente.

Durante una entrevista con MSNBC, Jennifer Garner habló con cautela sobre los incendios y el impacto que tuvieron en la comunidad de Los Ángeles. “Perdí a una amiga, y para nuestra iglesia es algo muy tierno, así que no creo que debamos hablar de ello todavía”, comentó la actriz. Conmovida por la tragedia, también mencionó el doloroso desenlace de algunos de sus amigos: “No salió a tiempo”, dijo con tristeza.