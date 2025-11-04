Según una fuente citada por Page Six, el príncipe Harry no está del todo cómodo con las recientes publicaciones en redes sociales de Meghan Markle, en las que aparecen él y sus hijos.

En los últimos días, la duquesa de Sussex compartió en Instagram varios videos familiares, mostrando momentos con el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, mientras visitaban un campo de calabazas, corrían por laberintos y tallaban linternas de Halloween.

Además, Markle publicó una imagen junto a Harry y el exjugador de los LA Lakers, Magic Johnson, disfrutando del cuarto juego de la Serie Mundial en el Dodger Stadium, que compartió en sus historias de Instagram.

“Él es muy consciente de que ella lo exhibe constantemente. No le gustan esas demostraciones en redes sociales”, señaló una fuente cercana.

Una fuente indicó que al duque de Sussex “no le gustan esas demostraciones” y que también le incomoda que Markle relacione su marca con su boda real. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

Según el mismo informante, el británico tampoco estaría muy contento con que Markle haya vinculado su nueva línea de productos As Ever con su boda real.

Uno de los artículos, una vela llamada “Signature Candle No. 519”, hace referencia directa a su fecha de casamiento, el 19 de mayo de 2018.

Hace unas semanas, Markle también publicó un video desde Washington D.C., en el que se la veía con un bolso azul y blanco personalizado con su título de “Duchess of Sussex”.

De acuerdo con la fuente, Harry “es consciente de que esas cosas no dan buena imagen y parecen muy ‘Fergie-esque’”, aludiendo a Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés, conocida por aprovechar su vínculo real con fines comerciales.

La duquesa reabrió su cuenta este año para impulsar su línea de estilo de vida As Ever. (Foto: Crédito Marty MELVILLE / POOL / AFP)

La misma persona agregó que la relación perdió parte de su brillo inicial: “El encanto se ha desvanecido, lo cual es normal a esta altura de una relación”, explicó, antes de añadir que “él ha cambiado su vida por ella”. Además, señaló que Harry “estaba acostumbrado a ser universalmente querido”.

Ahora, según la fuente, la situación es completamente diferente: “Hoy ocurre lo contrario: lo abuchean activamente”, comentó, recordando que el público los recibió con silbidos cuando la pareja apareció en la pantalla gigante durante el partido de béisbol.

Markle había cerrado su cuenta de Instagram en 2020, pero regresó a la plataforma a comienzos de este año para promocionar su nueva marca de estilo de vida.

Según la fuente, Harry siente que su popularidad ha caído y que ahora enfrenta abucheos en actos públicos. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

