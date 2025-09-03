En agosto de este año, hice una nota en donde te hablé sobre por qué Denzel Washington no le teme a la cultura de cancelación. Hoy nuevamente he elaborado un artículo acerca de este gran actor debido a que él hace poco reveló el correcto pronunciamiento de su nombre, lo que dejó en evidencia que todos nosotros hemos estado diciendo mal su nombre.

Para empezar, el nombre completo del artista es Denzel Hayes Washington Jr. Con respecto al ‘Jr.’, esto es porque su padre también se llamaba Denzel Hayes Washington, con la diferencia que lleva el ‘Senior.’ al final. Todo esto lo comentó durante su participación en ‘Jimmy Kimmel Live’.

Denzel Washington es un actor, productor y director de cine estadounidense. (Foto: Earl Gibson III / Deadline vía Getty Images) / Deadline

Precisamente, en aquel entonces, el presentador le comentó que “actualmente hay cuatro jugadores llamados Denzel (pronunció el nombre enfatizando la segunda ‘e’) en la NFL” y que “no había tantos (Denzel) antes de su primer Oscar. No había ninguno en 1987”. Apenas escuchó eso, el artista indicó: “Y así es como sabes que se pusieron mi nombre porque mi nombre no se pronuncia Denzel (lo dijo enfatizando la segunda ‘e’)”.

Denzel Washington nació el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, New York, Estados Unidos. (Foto: Mike Marsland / WireImage / Getty Images) / Mike Marsland

¿A quién se le ocurrió pronunciar su nombre de esa manera?

De ahí indicó que la correcta pronunciación radica en enfatizar la primera ‘e’. Sobre por qué es que entonces todos hemos dicho mal su nombre todo este tiempo, el actor señaló que la situación comenzó debido a que cuando su madre, Lennis Washington, decía correctamente el nombre Denzel, tanto él como su padre iban hacia donde estaba. Entonces, para diferenciarlos, ella optó por pronunciar de manera distinta el nombre de los dos.

“Entonces ella dijo: ‘De ahora en adelante, eres Denzel’”, recordó, usando el sonido de la ‘e’ más larga por la que se le conoce hoy. “Así es como se pronunció Denzel”, remarcó el artista, generando un gran asombro en el público presente. Si te interesa ver el momento en que reveló todo, aquí te dejo el video para que lo aprecies.

Películas destacadas de Denzel Washington

‘Cry Freedom’ (1987)

‘Glory’ (1989)

‘The Hurricane’ (1999)

‘Training Day’ (2001)

‘Inside Man’ (2006)

‘American Gangster’ (2007)

‘The Book of Eli’ (2010)

‘Flight’ (2012)

‘2 Guns’ (2013)

‘The Equalizer’ (2014)

‘Fences’ (2016)

‘Roman J. Israel, Esq.’ (2017)

‘The Equalizer 2’ (2018)

‘The Little Things’ (2021)

‘A Journal for Jordan’ (2021)

