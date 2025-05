Jessica Biel tiene una carrera como actriz digna de aplaudir y eso se debe, principalmente, a su talento, a su constante esfuerzo y al hecho de tener a alguien que siempre le apoye. Estoy hablando de su esposo, Justin Timberlake. Ambos se ayudan mutuamente y lo menciono en esta nota porque hace poco la artista reveló la clave para que su matrimonio sobreviva a las agendas apretadas.

Para ser más exactos, ella fue entrevistada por InStyle y ahí se animó a hablar de su relación sentimental con el cantante que ya tiene más de una década y que, como fruto de la misma, nacieron sus hijos Silas y Phineas, a quienes ama con todo su corazón.

“Él entiende cuando trabajo muchísimas horas”

“Creo que tener un socio que entiende esta industria y las industrias adyacentes, como la industria musical, ha sido muy importante y profundo para mi vida y para nuestra relación, porque él entiende cuando trabajo muchísimas horas”, aseguró Jessica Biel.

Más adelante, la actriz indicó que ella también le brinda la comprensión que necesita a su esposo, cuando este trabaja toda la noche. “Es bastante normal”, dijo sobre sus agendas apretadas. “Así que podemos apoyarnos mutuamente durante estos horarios tan extraños y el tiempo que pasamos separados porque sabemos que eso es justo lo que se necesita para crear este tipo de arte”, agregó.

Jessica y Justin siempre se esfuerzan por alternar sus horarios para que uno de los dos esté siempre disponible para los pequeños, pero en ocasiones las cosas no salen como se planean. “A veces nos va bien. Intentamos que uno de nosotros trabaje a tiempo completo. Solo uno. No siempre sucede, porque las oportunidades surgen y el momento es el que es. Simplemente hay que aprovecharlo. Hacemos lo mismo que cualquier otro padre: ‘Bueno, tenis. ¿Tienes el tenis? Yo me encargo’”, contó la artista, que también sostuvo que su esposo es su mejor amigo y que, afortunadamente, tiene un grupo de mujeres que la apoya. “Todos juntos me han ayudado a salir adelante. No sé cómo habría sobrevivido sin ellos”, recalcó.