El mundo del cine despide a una de sus leyendas más brillantes: Robert Redford. El actor, director, productor y activista ambiental falleció, a los 89 años, la madrugada del 16 de septiembre de 2025 en su hogar de Utah. Su partida deja un vacío en Hollywood y en el cine independiente, al que dedicó gran parte de su vida a través del prestigioso Festival de Sundance.

La noticia de su fallecimiento ha despertado curiosidad sobre la cuantiosa fortuna que acumuló a lo largo de seis décadas de carrera y quiénes serán los herederos del protagonista de películas como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y “All the President’s Men”.

¿CUÁL ES LA FORTUNA DE ROBERT REDFORD?

Según el portal especializado Celebrity Net Worth, Robert Redford dejó una fortuna estimada en US$200 millones al momento de su fallecimiento. Su riqueza provino tanto de su carrera cinematográfica como de su rol como director, productor y fundador del Instituto Sundance.

Además de su trabajo en el cine, Redford invirtió en bienes raíces y fue dueño del complejo turístico Sundance Mountain Resort en Utah, parte del cual donó como reserva natural para la preservación ambiental, en consonancia con su perfil activista.

LO QUE GANÓ ROBERT REDFORD POR SUS PELÍCULAS MÁS EXITOSAS

“Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969): US$375 mil (equivalentes a US$3,5 millones actuales).

“The Sting” (1973): US$250 mil (US$1,75 millones actuales).

“A Bridge Too Far” (1977): US$2 millones.

“The Electric Horseman” (1979): US$3,5 millones.

“Indecent Proposal” (1993): US$4 millones.

“The Last Castle” (2001): US$11 millones.

Robert Redfort junto a Paul Newman en "Butch Cassidy and the Sundance Kid".

¿QUIÉNES HEREDARÁN LA FORTUNADE ROBERT REDFORD?

Robert Redford se casó en matrimonios distintos dos veces y fue padre de cuatro hijos: Shauna, Amy, David y James (este último fallecido en 2020). En una entrevista en 2018, el actor reveló que había integrado durante muchos años a sus hijos en la administración de sus negocios, lo que sugiere que ellos, junto a sus nietos, serán los principales herederos de su legado.

De su última pareja, la escritora Sibeal Pounder, con quien compartió su vida desde 2009, no tuvo descendencia, aunque lo acompañó hasta sus últimos días.

