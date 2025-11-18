Después de varias semanas de especulaciones, Austin Butler finalmente habló sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Emily Ratajkowski. Sus declaraciones se dan luego de que ambos fueran vistos cenando juntos en Nueva York, lo que rápidamente encendió las redes y alimentó teorías sobre un posible romance.

El actor decidió aclarar la situación y dejar en claro que no existe relación amorosa alguna. En su entrevista con Vanity Fair, Butler, de 34 años, explicó que la salida con Ratajkowski no fue más que un encuentro entre amigos.

“La verdadera respuesta es que tengo muchos amigos, y somos amigos, y cenamos juntos, y somos amigos”, afirmó, insistiendo en que actualmente sigue soltero.

El actor explicó que ambos son solo amigos y que la cena que compartieron no significa un romance. (Foto: Valerie Macon / AFP)

Durante la conversación, Butler también recordó lo difícil que llegó a ser para él lidiar con el interés público en su vida personal. Confesó que hubo momentos en los que se sintió completamente abrumado por la atención mediática.

En sus palabras, “solo quería esconderme”; sin embargo, dijo que con el tiempo logró cambiar esa perspectiva.

“¿Voy a vivir una vida limitada y pequeña solo porque tengo miedo de lo que otros puedan decir o pensar?”, reflexionó.

Las especulaciones comenzaron a principios de septiembre, cuando Butler y Ratajkowski fueron fotografiados conversando muy animados mientras cenaban en el Waverly Inn, en el West Village.

Emily Ratajkowski es una modelo, actriz y escritora estadounidense nacida en Londres en 1991. (Foto: Etienne LAURENT / AFP)

Un testigo aseguró a Page Six que el protagonista de “Elvis” tenía su brazo “alrededor de ella” y que “seguía asintiendo a todo lo que ella decía”.

Según ese mismo relato, la pareja no intentó ocultarse, ya que ocupaban un amplio booth en el centro del restaurante, completamente a la vista.

Aunque el portal Deuxmoi comentó que ambos se mostraron “muy risueños y tiernos”, otra fuente indicó a TMZ que no hubo demasiadas muestras de afecto y que la conversación se extendió por cerca de dos horas.

Tanto Butler como Ratajkowski han sido relacionados con otras figuras, pero actualmente ambos están solteros. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Cabe agregar que los rumores no eran nuevos: Butler ya había sido asociado tanto con Ratajkowski como con su compañera de reparto en “Caught Stealing”, Zoë Kravitz.

Aunque en su momento el Daily Mail sugirió que había algo más que amistad, TMZ desmintió esas versiones señalando que simplemente eran colegas.

La última relación conocida del actor fue con la modelo Kaia Gerber, con quien terminó en enero tras tres años juntos.

Ratajkowski, por su parte, fue vinculada por última vez con el músico Shaboozey en agosto de 2024, además de compartir la crianza de su hijo Sylvester con su exesposo, Sebastian Bear-McClard.

Quiénes han sido las parejas de Austin Butler y Emily Ratajkowski

La relación más duradera y pública de Austin Butler fue con la actriz Vanessa Hudgens, con quien salió durante casi nueve años, desde 2011 hasta principios de 2020. Tras esta larga relación, Butler comenzó a salir con la modelo Kaia Gerber a finales de 2021, una relación que atrajo mucha atención mediática y que finalizó a principios de 2024. También se le vinculó brevemente con otras figuras de Hollywood como Lily-Rose Depp.

La relación más significativa de Emily Ratajkowski fue su matrimonio con el productor de cine Sebastian Bear-McClard (2018–2022), con quien tiene un hijo y de quien se divorció en 2022. Antes de su matrimonio, estuvo vinculada al músico Jeff Magid. Tras su divorcio, Ratajkowski tuvo una serie de romances muy publicitados y cortos con otras celebridades, incluyendo al comediante Pete Davidson, el actor Eric André y el cantante Harry Styles.

