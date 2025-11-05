Desde que Bad Bunny afirmó no sentir alguna “obligación” a cantar en otro idioma que no fuera español durante su próxima presentación en el ‘Halftime Show’ en el Super Bowl 2026 , distintas celebridades han decidido pronunciarse al respecto. Hace poco, Rosalía quiso brindar su punto de vista ante esta declaración; sin embargo, solo ha ocasionado que la comunidad hispanohablante la critique.

Esto ocurrió durante su participación en el podcast ‘Popcast’ del New York Times. Según lo indicado por la cantante española, sí tendría la consideración de cantar en un idioma diferente en caso se requiera, pues se trataría de brindarle una experiencia distinta a un fanático no hispanohablante.

“Me importa. Me importa tanto que sin duda voy a hacer el esfuerzo de cantar en un idioma que no es el mío, que no es mi zona de confort”, declaró la intérprete de ‘Con Altura’, quien estrenará su próximo álbum ‘Lux’ , que contará con canciones en 13 idiomas diferentes.

Rosalía fue la invitada especial para el podcast 'Popcast' de New York Times. (Crédito: New York Times Podcasts / YouTube)

Estas palabras dichas por la cantautora de 33 años fueron suficientes para que una usuaria de TikTok le realice fuertes críticas, asegurando que “no tiene conocimiento” alguno de la cultura latina y su historia.

“La razón por la que (Bad Bunny) decide cantar solo música en español es porque está defendiendo su cultura; algo con lo que no te puedes identificar porque no eres latina, eres española”, fueron las palabras emitidas por la usuaria @rina_see_me.

En el 2021, Bad Bunny colaboró musicalmente con Rosalía. La canción forma parte del álbum 'El Último Tour del Mundo'. (Foto: @badbunnypr)

Además, alegó que Rosalía se “benefició” de la cultura latina, ya que cuenta con distintas canciones que han sido bien recibidas por dicha comunidad. “Deberías poder defenderla, pero no me sorprende que pienses: ‘Eso no es asunto mío’”, añadió la usuaria.

Rosalía respondió las críticas

Sorpresivamente, la artista española emitió un comentario ante este TikTok que se hizo viral en cuestión de días. Como primer punto, expresó que sus palabras fueron “sacadas de contexto”, pues no trató de criticar al famoso ‘Conejo Malo’.

“No tengo más amor y respeto por Benito, es un gran colega que admiro y con quien he tenido la suerte de colaborar”, explicó Rosalía, quien realizó un tema en conjunto con Bad Bunny titulado ‘La Noche de Anoche’.

Además, manifestó su agradecimiento a la comunidad por ser partícipe del éxito de su carrera. “Siempre he estado agradecida a Latinoamérica porque, a pesar de venir de otro lugar, siempre me ha apoyado a lo largo de mi carrera. Precisamente, por eso, me entristece que esto se esté malinterpretando porque esa no era la intención”, concluyó.