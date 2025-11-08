Últimamente, varios artistas se han animado a hablar muy bien sobre Tom Cruise. Ejemplos claros son Diane Lane y Glen Powell. Lo curioso es que a ellos se le ha sumado Rosamund Pike, quien decidió contar la vez que la estrella de la saga de ‘Mission Impossible’ le dio el ánimo que necesitaba antes de comenzar el rodaje de ‘Gone Girl’.

Su revelación se produjo durante su participación en ‘The Graham Norton Show’, de acuerdo a People. Ahí la actriz de 46 años recordó un episodio que vivió hace más de una década (2013) y que involucra a su colega y buen amigo. Sin duda, los buenos gestos quedan grabados en la memoria de uno.

Rosamund Pike es una actriz británica de cine y televisión. (Foto: Andy BUCHANAN / AFP) / ANDY BUCHANAN

“A las cuatro de la mañana le escribí a Tom”

“La noche antes de empezar a filmar ‘Gone Girl’, estaba tan asustada que no pude dormir”, empezó diciendo Rosamund Pike para dar contexto a todos. “Así que a las cuatro de la mañana le escribí a Tom diciéndole que no me sentía capaz de interpretar el papel y que estaba aterrada”, agregó, refiriéndose a su personaje (‘Amy Elliott Dunne’).

Después de ello, recalcó lo que acabó haciendo Cruise. “Y él me envió inmediatamente una carta muy amable diciéndome: ‘Tú puedes con esto y estás lista’”, expresó la artista sobre su compañero de trabajo en la película de acción de 2012, ‘Jack Reacher’.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿De qué trata ‘Gone Girl’?

Con respecto a la cinta ‘Gone Girl’, debo comentarte que es una adaptación cinematográfica dirigida por David Fincher de la novela homónima de Gillian Flynn (2012). En ese filme, donde Rosamund Pike actuó con Ben Affleck (‘Nick Dunne’), se narra la historia de una esposa que desaparece misteriosamente.

Si bien Rosamund Pike estaba nerviosa antes de comenzar con las grabaciones, es necesario decir que acabó haciendo un excelente trabajo interpretando a su personaje, ya que por ese papel fue nominada al Oscar por primera vez.

Películas destacadas de Rosamund Pike

‘Die Another Day’ (2002)

‘The Libertine’ (2004)

‘An Education’ (2009)

‘Barney’s Version’ (2010)

‘Gone Girl’ (2014)

‘A United Kingdom’ (2016)

‘Hostiles’ (2017)

‘I Care a Lot’ (2020)

‘Radioactive’ (2019)

‘The Wheel of Time’ (2021)

