Después de casi seis años, “Rosario Tijeras” regresó con su cuarta temporada este 18 de junio de 2025 por Netflix. “Vamos a ver cosas nuevas que no estaban, que no existían porque Rosario maduró muchísimo”, dijo la protagonista en la presentación de la exitosa serie. Si bien, todos estaban ansiosos por saber más sobre la historia de esta asesina con sed de venganza, la atención de sus seguidores se desvió por la pelea que surgió durante el rodaje de la serie entre Bárbara de Regil y Susana Zabaleta. ¿Cómo fue? A continuación, todo lo que se sabe.

LA ADVERTENCIA A BÁRBARA DE REGIL SOBRE SUSANA ZABALETA

Como Bárbara de Regil jamás había trabajado con Susana Zabaleta, varias personas le advirtieron que era alguien complicada por lo que debía tener mucho cuidado cuando inicien las grabaciones. Tras escuchar los comentarios negativos sobre la también cantante, la actriz prefirió ir sin ningún tipo de prejuicios.

“Híjole, sí, ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé cómo era. Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí”, mencionó.

BÁRBARA DE REGIL VS. SUSANA ZABALETA: ¿POR QUÉ PELEARON DURANTE LAS GRABACIONES DE “ROSARIO TIJERAS 4”?

De Regil fue quien se atrevió a contar este incómodo episodio en el show “Secretos de pareja”, de Canela TV. Según ella, todo ocurrió durante las grabaciones de la cuarta temporada de “Rosario Tijeras”.

“Yo estaba en una videollamada con Mar [su hija]; y cuando terminé, me empezó a hacer burla. Empezó a imitarme. Mi propia experiencia fue lo que me dijeron los demás. Todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta. Esto aguanta. Yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas. Empezó a decir mucha tontería’”, mencionó.

Pero esa no fue el único altercado que tuvo, pues acusó a Zabaleta de agredirla en una escena de la serie. “Me metió un ma* y me pega horrible; y me dice: ‘Es broma’. Volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’, pero me dijo: ‘Yo no me llevo pesado. Yo vivo pesado’”, relató.

LA RESPUESTA DE SUSANA ZABALETA A LAS ACUSACIONES

Durante una entrevista con “Sale el Sol”, Susana Zabaleta fue consultada por las acusaciones que le lanzó Bárbara de Regil. Ella negó que haya agredido físicamente a la protagonista de “Rosario Tijeras”.

“No, cómo crees. Eso se me hace muy triste; además, cómo le voy a pegar. Le estaba poniendo una inyección y se enojó”, indicó mientras cogía el brazo de Gustavo Adolfo Infante para demostrar cómo la había tocado.

Tras ello, prefirió no tocar el tema mencionando: “Yo ni siquiera quiero ahondar en eso porque qué triste que la gente de repente se meta, qué casualidad que ella sacara ese dato, como el de Memo del Bosque, que se me hace una grosería, cuando está a punto de salir su serie”.

LA OPINIÓN DEL PÚBLICO SE DIVIDE

Tras las declaraciones de Bárbara de Regil, las redes sociales se dividieron. Mientras que varios cuestionan el comportamiento de Susana Zabaleta, otros creen que la actriz de Rosario Tijeras está exagerando, pues no es la primera vez que tiene polémicas con otras compañeras.

