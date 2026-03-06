Después de más de una década sin presentarse juntos en un evento público, Ryan Gosling y Eva Mendes sorprendieron a sus seguidores con una inesperada reaparición que rápidamente se volvió tendencia. La pareja, conocida por mantener su vida privada lejos de los reflectores, apareció el jueves 5 de marzo en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde el actor se encontraba promocionando su próxima película Project Hail Mary. Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista habitual terminó convirtiéndose en un momento especial cuando Gosling decidió sorprender a Mendes con una celebración por su cumpleaños número 52 frente a la audiencia.

Durante la grabación del programa conducido por Jimmy Fallon, Gosling pidió al público que comenzara a cantar para Mendes, quien se encontraba en camerinos. Entre bromas, el actor comentó que, después de hacer algo así en televisión, tal vez lo encontrarían “en el río Hudson mañana”. Poco después, un miembro del equipo fue a buscar a la actriz, quien apareció en el escenario entre aplausos del público.

La sorpresa no terminó ahí. Mendes llegó vistiendo el cárdigan azul y blanco a rayas de Louis Vuitton que Gosling había usado recientemente durante una aparición en Jeopardy!. Cuando salió frente a la audiencia, el actor fue a tomar su mano y ambos subieron juntos al escenario, provocando una ovación.

Durante el programa, Ryan Gosling sorprendió a Eva Mendes con una celebración especial por su cumpleaños. | Crédito: The Tonight Show

Ya en el escenario, Mendes aprovechó el momento para agradecer a los maestros y estudiantes presentes en el público por su trabajo y su impacto. Entre risas, incluso le preguntó a Fallon si pensaba cortar esa parte del programa, a lo que el presentador respondió con humor que no lo haría. Fallon entonces reveló que directores de banda de la North Bergen High School de Nueva Jersey estaban entre los invitados del público.

La sorpresa final llegó cuando la banda escolar comenzó a interpretar “Feliz Cumpleaños” para Mendes. Los estudiantes entraron con una bandera que decía “¡Feliz Cumpleaños, Eva!”, mientras Gosling aplaudía y cantaba junto al público. El momento terminó con confeti cayendo sobre el escenario, y la actriz agradeciendo el gesto con un beso en la mejilla de su esposo.

La aparición tiene un significado especial para los seguidores de la pareja. La última vez que Gosling y Mendes caminaron juntos por una alfombra roja fue en 2013, durante el estreno en Nueva York de The Place Beyond the Pines. Ambos se conocieron precisamente durante el rodaje de esa película en 2011.

El momento protagonizado por Ryan Gosling y Eva Mendes emocionó al público y se volvió viral en redes. | Crédito: The Tonight Show

Desde entonces, aunque han mantenido una relación estable, la pareja ha evitado aparecer públicamente junta. Fruto de su relación nacieron sus dos hijas: Esmeralda, en 2014, y Amada, en 2016. Años más tarde, en 2022, Mendes comenzó a referirse públicamente a Gosling como su esposo, lo que muchos interpretaron como la confirmación de que ambos se habían casado en privado.

Por eso, su reciente aparición conjunta no solo sorprendió al público, sino que también recordó a los fans la historia de una de las parejas más discretas de Hollywood. Y aunque prefieren mantenerse lejos del foco mediático, esta vez decidieron compartir un momento íntimo y alegre frente a las cámaras.

