Hace unos días, te conté que Macaulay Culkin habló sobre el fallecido actor que cree que fue uno de los primeros en darse cuenta que su padre era “un monstruo”. Bueno, él se refería a John Candy, quien murió a los 43 años en 1994 tras sufrir un infarto. Sus palabras formaron parte del documental que se le hizo recientemente al recordado artista, y hace poco Ryan Reynolds se animó a hablar sobre el motivo por el que la pareja de Brenda Song estaba dispuesto a compartir su historia en dicha producción.

Para que puedas recordar bien las exactas palabras de Macaulay, te comento que él, en el documental ‘John Candy: I Like Me’, habló muy bien sobre el instinto que tenía su colega, asegurando que eso ayudó bastante para que detectara el comportamiento de su progenitor, Kit Culkin.

“Creo que lo vio. Mira, incluso antes de que la ola se desatara y pasara lo de ‘Home Alone’ (‘Mi pobre angelito’ - cinta en la que también participó John Candy), no era difícil ver lo difícil que era mi padre. No era ningún secreto. Ya era un monstruo”, dijo. “De repente, llegaron la fama y el dinero, y se convirtió en un monstruo infame. Ya no era buena persona. Creo que John lo miraba con recelo, como diciendo: ‘¿Todo bien por allá? ¿Te va bien? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Bien’”, agregó.

Macaulay Culkin es un actor y músico estadounidense, considerado como uno de los actores infantiles más exitosos de la década de 1990. (Foto: Matt Winkelmeyer / WireImage / Getty Images) / Matt Winkelmeyer

“Un testimonio de la clase de hombre que era”

Para Macaulay Culkin, lo que hizo John Candy en ese entonces fue “un testimonio de la clase de hombre que era”. A su entender, él “simplemente lo cuidaba” en el set, a tal punto que sentía que el fallecido artista tenía una presencia “paternal”.

El rol que tiene Ryan Reynolds en ‘John Candy: I Like Me’

¿Pero por qué él se sintió listo para manifestar todo eso en el documental? Pues para contestar eso, hay que citar lo que recientemente manifestó Ryan Reynolds en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Sus palabras tienen peso ya que él es el productor de ‘John Candy: I Like Me’.

Ryan Reynolds es un actor, actor de voz, comediante, guionista, productor de cine y empresario canadiense, nacionalizado estadounidense. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) / Emma McIntyre

“Sinceramente, creo que porque John Candy significaba mucho para él”, señaló el intérprete de ‘Deadpool’ en el estudio de PEOPLE/EW y Shutterstock durante el mencionado evento, exactamente el viernes 5 de septiembre. Cabe mencionar que en aquel festival también contó lo que hizo su hijo Olin para convencer a Bill Murray de participar en el documental. Si te interesa saber lo que dijo, lee esta nota.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí