Cuando se ama a una persona de verdad, uno puede hacer muchas cosas por él/ella. Si no me creen, pregúntenle a Nicole Kidman, que recientemente dio a conocer que realiza una singular actividad con Keith Urban. Todo porque a él le gusta. Y, a raíz de ello, se considera una “buena esposa”.

Tienes que saber que la actriz fue entrevistada hace poco por la revista estadounidense de belleza para mujeres, Allure, y ahí dejó en claro que hay algo que a su esposo le encanta y que ella lo sabe muy bien, a tal punto de brindarle todo el apoyo del mundo.

“Veo subastas de coches con mi marido. ¡Qué buena esposa!”, aseveró la artista, que también indicó que su pareja le ha ayudado a crecer como persona. “Estoy trabajando en ser más extrovertida, pero mi naturaleza profunda es un poco introvertida y tímida. No es un lugar agradable, pero Keith me ayudó. Incluso con la edad, creo que uno empieza a expandirse en lugar de encerrarse en sí misma”, indicó después.

Nicole Kidman es una actriz, productora y cantante australoestadounidense. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images) ×

¿Cuántos hijos tienen Nicole Kidman y Keith Urban?

Por si no lo sabías, Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en 2006 y ambos tienen dos hijas: Sunday Rose, de 16 años, y Faith Margaret, de 14, de acuerdo a People. Además, te comento que esta no es la primera vez que ella se ha animado a hablar sobre lo feliz que se encuentra con su esposo.

El próximo 25 de junio, Nicole Kidman y Keith Urban celebrarán su 19° aniversario de bodas. (Foto: Jason Kempin / Getty Images) ×

Recordemos que, en diálogo con la última fuente citada en diciembre de 2024, la actriz señaló que su esposo tiene la costumbre de invitarla a salir y eso le agrada bastante. “Me gusta que me invite a salir, y él todavía lo hace. Hace siete noches fuimos a cenar a Nueva York. Nos encanta la comida japonesa, pero estoy abierta a todo. Me gusta no saber adónde me va a llevar. ¡Sorpréndeme, cariño!”, dijo en ese entonces. No cabe duda que ambos se complementan muy bien.